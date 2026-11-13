Sénégal: Médecine traditionnelle au pays - Vers un cadre juridique mieux adapté

Mettre en place un cadre juridique adapté pour mieux organiser la médecine traditionnelle au Sénégal, reconnaître les praticiens, valoriser les savoirs endogènes et garantir la protection des populations, c'est ce que vise le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique.

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a organisé une rencontre de trois jours réunissant chercheurs, juristes, tradipraticiens et partenaires techniques et financiers, en vue de finaliser un avant-projet de loi sur la médecine traditionnelle, complémentaire et intégrative pour la santé (MTCIS).

« Cette initiative vise à mettre en place un cadre juridique adapté pour mieux organiser le secteur, reconnaître les praticiens, valoriser les savoirs endogènes et garantir la protection des populations », renseigne la tutelle dans une note publiée jeudi.

Malgré les avancées enregistrées dans la réglementation des médicaments à base de plantes, poursuit le texte, plusieurs aspects restent à encadrer, notamment les pratiques des tradipraticiens, la recherche, l'intégration aux soins de santé primaires et la préservation de la biodiversité.

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Pour le Dr Mor Diagne, conseiller technique du ministre chargé de la Pharmacie, l'enjeu est de « protéger à la fois les patients, les praticiens et les écosystèmes ».

Ainsi, les travaux ont permis de formuler des propositions concrètes qui seront compilées dans un document de référence pour la poursuite du processus d'élaboration de l'avant-projet de loi, avant sa soumission à l'Assemblée nationale.