Sénégal/Soudan: Soudan - Retour sur l'historique des confrontations

12 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)

L'historique des confrontations entre le Sénégal et le Soudan témoigne d'une nette domination sénégalaise. Les Lions abordent la rencontre, prévue ce jeudi 12 novembre 2026, au stade Léopold-Sédar-Senghor, avec un bilan globalement favorable face aux Crocodiles du Nil.

Selon les données recensées, les deux sélections se sont affrontées à huit reprises. Le bilan est largement favorable aux Lions avec six victoires et deux matchs nuls. Le Sénégal conserve ainsi son invincibilité face à la sélection soudanaise.

Plus récemment, les deux équipes s'étaient retrouvées en huitièmes de finale de la CAN, le 3 janvier 2026. Les Sénégalais avaient alors remporté la rencontre sur le score de 3-1.

Le match d'aujourd'hui à partir de 19h intervient dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2027. Les Lions comptent quatre points après leurs deux premières sorties, à égalité avec le Mozambique. Le Soudan totalise, pour sa part, trois points.

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