Centrafrique: À Bangui, une marche pour la baisse des prix du carburant

En Centrafrique, le Bloc républicain pour la défense de la Constitution (BRDC) appelle à une marche pacifique ce matin dans les rues de Bangui. Prévue à partir de 6 heures, heure locale, sur l'avenue des Martyrs, cette mobilisation vise à dénoncer la cherté de la vie et la récente hausse des prix du carburant, tout en interpellant les autorités sur les difficultés économiques et sociales des populations.

Après plusieurs jours de controverse, le gouvernement a finalement autorisé la marche, mais sous certaines conditions. Le ministère de l'Intérieur exige des organisateurs qu'ils garantissent son caractère pacifique et préservent la circulation.

Ils seront tenus responsables en cas de débordements ou de troubles à l'ordre public. De son côté, la Minusca se dit prête à contribuer à la sécurisation du rassemblement avec les casques bleus.

Appels au boycott provenant d'organisations proches du pouvoir

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Mais cette autorisation ne fait pas l'unanimité. Plusieurs organisations proches du pouvoir s'opposent à la marche et appellent au boycott. Toute la semaine, elles ont multiplié les actions de sensibilisation auprès des chefs de quartier et organisé des émissions publiques pour dissuader les habitants d'y participer. Certains d'entre eux menacent de contre-manifestations.

Le BRDC, lui, maintient son appel. Il réclame notamment la baisse des prix du carburant et la libération de cinq responsables de la société civile arrêtés après la journée « ville morte » du 12 octobre.

À Bangui, les regards sont désormais tournés vers cette matinée de vendredi. Entre mobilisation et appels au boycott, l'enjeu sera aussi d'éviter toute confrontation et de préserver la sécurité des populations.