Cameroun: L'ONG Mandela Center maintient la pression sur les transferts de personnes expulsées des États-Unis

Face au silence des autorités camerounaises sur le sort de 46 personnes de différentes nationalités africaines transférées des États-Unis vers Yaoundé sur cinq vols distincts depuis janvier, l'ONG Mandela Center multiplie les démarches pour rappeler chaque institution à ses responsabilités. Par ses démarches, l'ONG espère maintenir la pression sur les instances continentales et internationales et empêcher tout renvoi des concernés vers un potentiel danger.

Au Cameroun, selon l'ONG Mandela Center, les personnes déportées des États-Unis avaient été reconnues par un juge américain comme exposées à la torture ou à la persécution dans leur pays d'origine. Le juge a ajouté que celles encore actuellement au Cameroun, n'ont pas de statut clair, pas de procédure d'asile en cours et pas accès à un avocat. L'ONG avait fait une demande de rencontre à Yaoundé avant le 7 octobre qui est resté sans réponse.

Auprès de l'Union africaine, l'ONG plaide pour une condamnation publique des accords passés entre Washington et d'autres pays africains. Une publication intégrale de leur contenu, ainsi qu'un mécanisme continental de suivi de ce dossier. À la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples, Mandela Center demande de se saisir avec urgence de cette problématique et d'appeler les autorités camerounaises à s'abstenir de tout renvoi y compris sous la forme « d'un retour volontaire assisté ou déguisé », de les appeler aussi à garantir aux personnes concernées un accès aux avocats, à la procédure d'asile et permettre à la presse et aux ONG de visiter le lieu où elles sont maintenues.

« Cascade de violations des droits humains »

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Mandela Center a également contacté le Comité onusien des droits de l'homme de l'ONU et celui contre la torture. L'organisation travaille désormais en réseau avec des acteurs de la société civile d'autres pays africains sur ce dossier, rappelant que le 28 septembre, un groupe de plus de 20 experts de l'ONU a dénoncé l'ampleur systémique de ces accords de transfert passés par les États-Unis, qualifiant leurs conséquences de « cascade de violations des droits humains ».

Selon l'enquête The Deportation Project à laquelle RFI a participé, plus de 25 000 personnes ont été ainsi expulsées depuis 2025 des États-Unis vers des pays tiers à travers le monde.