Sénégal: Linguère - Mame Arona Bâ prend les commandes du commissariat

Le nouveau commissaire de police de Linguère, Mame Arona Bâ, a été officiellement installé dans ses fonctions, jeudi 12 novembre 2026, par le commissaire central de Louga, Ousmane Fall.

La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives, judiciaires, religieuses et coutumières, ainsi que des forces de défense et de sécurité.

À cette occasion, Ousmane Fall a salué le travail accompli par le commissaire sortant, Ousmane Ndao, qui a dirigé le service pendant trois ans. Il a insisté sur la nécessité d'une collaboration étroite entre la Police nationale et les populations pour garantir la sécurité des personnes et des biens.

Affecté au commissariat de Rebeuss, à Dakar, Ousmane Ndao a, pour sa part, exprimé sa confiance en son successeur, qu'il a présenté comme un professionnel expérimenté. Il a invité les populations à lui réserver le même accompagnement durant son mandat.

Prenant la parole, Mame Arona Bâ a rendu hommage à son prédécesseur et sollicité la collaboration des autorités et des populations pour mener à bien sa mission.