Afrique: CAN 2027 - Deux victoires contre le Soudan et le Sénegal presque qualifié

Le Sénégal pourrait faire un grand pas vers la qualification à la CAN 2027 (19 juin au 18 juillet) au Kenya, Ouganda et Tanzanie, en remportant ses deux prochaines rencontres face au Soudan.

Avec six points supplémentaires, les Lions porteraient leur total à 10 unités et se retrouveraient dans une position très favorable à deux journées de la fin des éliminatoires. Si la qualification ne serait pas encore mathématiquement acquise dans toutes les configurations, les calculs montrent qu'elle serait quasiment assurée.

En cas de victoire lors des deux confrontations contre le Soudan, prévues lors des 3e et 4e journées, le Sénégal compterait 10 points, contre seulement 3 pour son adversaire. Avec deux rencontres encore à disputer, les Soudanais pourraient atteindre au maximum 9 points. Ils seraient donc définitivement distancés par les Lions, qui ironie du calendrier, auront ensuite deux matchs à domicile contre l'Ethiopie et le Mozambique pour finir les éliminatoires de cette CAN 2027.

La véritable inconnue concernerait alors le duel à distance entre le Mozambique et l'Éthiopie, les deux autres équipes du groupe. Leur double confrontation, programmée lors des 3e et 4e journées, pourrait peser lourd dans la course aux deux premières places, seules qualificatives pour la phase finale.

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Les différents scénarios donnent un avantage considérable au Sénégal. Si le Mozambique remporte ses deux matchs contre l'Éthiopie, cette dernière ne pourra plus atteindre les 10 points des Lions. La même situation se présenterait si les Mozambicains signaient une victoire et un match nul, ou si les deux équipes partageaient les points à deux reprises. Dans ces configurations, le Sénégal serait mathématiquement qualifié.

Un seul point pour verrouiller la qualification

Deux scénarios maintiendraient toutefois un léger suspense. Si l'Éthiopie remportait une rencontre et concédait un nul, ou si elle gagnait ses deux matchs, elle pourrait encore atteindre respectivement 10 ou 12 points. Mais pour priver les Lions d'une place parmi les deux premiers, il faudrait alors que le Mozambique dépasse également leur total. Une hypothèse qui supposerait notamment deux défaites sénégalaises lors des dernières journées.

Le Sénégal pourrait cependant s'épargner tout calcul en prenant au moins un point lors de ses deux dernières sorties. Avec 11 unités au compteur, les hommes de Patrick Vieira seraient assurés de terminer dans les deux premières places, quel que soit le résultat de la double confrontation entre le Mozambique et l'Éthiopie.

Le calendrier joue en faveur des Lions qui recevront à Dakar le Mozambique lors de la 5e journée, avant la réception de l'Éthiopie à la 6e et dernière journée, en mars 2027. Un seul point à prendre à Dakar à défaut de faire carton plein.

Autrement dit, six points contre le Soudan placeraient les Lions aux portes de la qualification. Un nul supplémentaire suffirait ensuite à transformer cette belle perspective en certitude mathématique.