Sénégal: Édouard Mendy, le géant des Lions célébré ce soir à Léopold Senghor

Ce soir, le stade Léopold Sédar Senghor va retenir son souffle pour célébrer l'un de ses héros. Avant le coup d'envoi de Sénégal-Soudan, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2027, la Fédération sénégalaise de football (FSF) rend hommage à Édouard Mendy, avant le match contre le Soudan à 19 heures.

Un moment particulier pour celui qui a longtemps veillé sur les buts des Lions. Dans les tribunes, le public est attendu nombreux pour saluer un parcours qui a marqué l'histoire du football sénégalais. « 60 sélections, deux étoiles et des émotions à l'infini », résume la FSF.

À 34 ans, le portier a choisi de tourner la page internationale. Il a annoncé sa retraite dans une vidéo retraçant ses années sous le maillot national, accompagnée de deux mots qui en disent long sur son attachement au pays : « Jërëjëf Sénégal ». Sa dernière aventure avec les Lions s'est achevée lors du Mondial nord-américain. Touché au genou face à la Norvège, le 22 juin, il avait dû céder sa place et n'a plus retrouvé les terrains durant la compétition. Arrivé en sélection en 2018, il aura consacré huit années aux Lions.

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Son parcours en club raconte aussi une ascension remarquable. De Cherbourg à Reims, en passant par Rennes, Édouard Mendy a gravi les échelons jusqu'à rejoindre Chelsea en 2020. À Londres, il s'est rapidement imposé parmi les meilleurs gardiens du monde. La Ligue des champions remportée en 2021, la Supercoupe d'Europe et la Coupe du monde des clubs ont enrichi son palmarès.

La même année, la FIFA l'a désigné meilleur gardien du monde. Depuis 2023, il poursuit sa carrière à Al-Ahli, en Arabie saoudite, avec deux sacres en Ligue des champions asiatique.

Décisif lors des deux sacres en CAN

Mais ses plus grandes émotions restent indissociables du maillot national. Le 6 février 2022, au Cameroun, le Sénégal a remporté la première CAN de son histoire face à l'Égypte, au terme d'une finale irrespirable conclue aux tirs au but. Mendy avait largement contribué à ce sacre, avant d'être élu meilleur gardien de la compétition. Un souvenir qu'il a toujours placé très haut dans sa carrière, allant jusqu'à dire que cette victoire valait « dix fois mieux que la Ligue des champions ».

Il aura également défendu les couleurs du Sénégal lors des Coupes du monde 2022 et 2026, ainsi qu'à la CAN 2025 au Maroc, dont le verdict sportif reste suspendu à la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS).

Difficile, dès lors, de ne pas voir en lui l'un des plus grands gardiens de l'histoire des Lions. Par ses interventions décisives, son sang-froid dans les moments de tension et sa sérénité, Mendy a souvent été ce dernier rempart sur lequel tout un peuple pouvait compter. Il a rassuré, sauvé et a fait basculer le destin des deux sacres en CAN.

Ce soir, Le stade Léopold Senghor ne sera pas seulement le théâtre d'un match de football. Il sera aussi celui de la reconnaissance à Edou Mendy. Pour un gardien qui a tant donné aux Lions, les applaudissements auront forcément une résonance particulière. Une belle manière de saluer un géant qui aura marqué son époque.