Afrique: Eliminatoires CAN 2027 - Le Sénégal domine le Soudan (4-1) et prend la tête de son groupe

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal a largement battu celle du Soudan (4-1) jeudi au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), prévue du 19 juin au 18 juillet 2027 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

Les Lions avaient ouvert le score par Nicolas Jackson à la 33e minute, concrétisant ainsi la domination sénégalaise en première mi-temps.

Mais les Crocodiles du Nil ont égalisé contre le cours du jeu par leur attaquant Abu Agla Abdalla qui a réussi un but somptueux avant la pause.

Au retour des vestiaires, les hommes de Patrick Vieira ont visiblement haussé leur niveau de jeu. La domination était plus nette, avec les assauts qui se sont multipliés dans le camp adverse.

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A l'heure de jeu remonte au score grâce à Boulaye Dia qui a concrétisé un service d'El Hadji Malick Diouf. Trois minutes plus tard, à la 64e, Ibrahima Mbaye a définitivement mis à l'abri le Sénégal en marquant le troisième but sur une passe décisive d'Illiman Ndiaye.

Les changements opérés par Patrick Vieira ont aussi payé, puisque Pathé Mboup a définitivement scellé le score sur son premier ballon après son entrée. Pape Matar Sarr, lui aussi, entré en cours de match, lui a filé la passe décisive sur ce quatrième but.