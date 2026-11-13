Sénégal: Dakar veut capitaliser sur l'impact socio-économique des Jeux olympiques de la jeunesse

Dakar — Le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) est en train de préparer les éléments de capitalisation de l'impact de l'événement olympique sur le plan socio-économique, a déclaré vendredi à Dakar son coordonnateur Ibrahima Wade.

"Nous sommes en train de préparer les éléments de capitalisation sur le plan économique et social et l'impact que les Jeux olympiques de la jeunesse ont eus sur le Sénégal, surtout en termes de chiffres d'affaires et de pouvoir d'achat", a dit M. Wade.

Le Coordonnateur du COJOJ s'exprimait lors d'une conférence de presse en compagnie de la présidente du Comité international olympique (CIO) Kirsty Conventry en vue de faire le bilan à 24 heures de la clôture des Jeux olympiques de la jeunesse.

Ibrahima Wade s'est félicité du "succès" de l'organisation des JOJ, de la participation et des retombées économiques et sociales pour le pays hôte qu'est le Sénégal.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Une analyse somaire a montré que lorsque nous étions au neuvième jour, la capacité d'influence du Sénégal a été multiplié par 2,5. Le sport, l'olympisme à travers les JOJ, est un puissant levier de +nation branding+ (image de marque d'un pays)", a expliqué le Coordonnateur du COJOJ

Ibrahima Wade a souligné qu'un travail est en train d'être fait pour mesurer l'impact réel des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2016.

Concernant les héritages des JOJ, Ibrahima Wade a indiqué que l'Assemblée générale de dissolution du COJOJ va travailler, en concertation avec les différentes entités, sur le schéma de d'évolution des infrastructures pour la préservations des acquis.