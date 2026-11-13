Sénégal: Un officiel salue 'le travail important' du WARC dans la recherche en sciences sociales

Dakar — Le directeur de la recherche et de l'innovation, une structure du ministère de l'Enseigne,t supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) le professeur Hamidou Datt a salué, jeudi, le dynamisme du Centre de recherche ouest africain (WARC, en anglais), indiquant que qu'il abat "un travail important" dans le domaine de la recherche sociale.

Devant un parterre d'autorités, d'universitaires, d'étudiants, il présidait la cérémonie d'ouverture de la journée portes ouvertes marquant les 33 ans du WARC.

"Je voudrais adresser mes félicitations au WARC pour le travail important que cette structure abat, surtout dans le domaine de la recherche en sciences sociales", a dit le représentant du MESRI s'adressant au Pr Ousmane Sène, directeur du WARC.

Le professeur Datt a estimé que les correspondances de demandes d'autorisations de recherche dont les dernières remontent à septembre 2026 adressées au ministère de l'Enseignement Supérieur et imputées à la direction de la recherche et de l'innovation témoignent de ce dynamisme.

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"Nous avons encore d'autres demandes qui sont au ministère et provenant du WARC. Ce qui montre qu'effectivement, il y a un dynamisme de recherche", a-t-il indiqué.

Le professeur Hamidou Datt a promis de mener un plaidoyer auprès pour voir dans quelle mesure des institutions qui font un travail extrêmement important, comme le WARC, peuvent bénéficier de subventions dans le cadre du programme budgétaire du MESRI dédié à la recherche.

Evoquant le bilan des 33 ans du WARC "au service de la recherche, de l'éducation internationale et du dialogues des cultures", le directeur de la recherche et de l'innovation l'a jugé "très élogieux" avec plus de trois cent chercheurs étrangers affiliés, des "thématiques de recherche essentielles et directement liés à des problématiques de nos sociétés".

Grâce au WARC, les chercheurs sénégalais bénéficient d'un cadre propice aux échanges avec leurs pairs étrangers, a-t-il ajouté, précisant que 169 programmes de recherche mobilisent près de 3 000 étudiants, directement ou indirectement.

Une exposition installée dans la cour du WARC revient sur les différentes activités menées durant ces 33 années d'existence, depuis l'accord de siège signé la directrice Wendy Wilson Fall et le gouvernement du Sénégal représenté à l'époque par le ministre d'Etat, ministre des Affaires Etrangères Cheikh Tidiane Gadio. Elle est ponctuée de témoignages d'alumni ayant bénéficiés des programmes du WARC.

Pour la conseillère aux Affaires culturelles de l'ambassade des Etats-Unis au Sénégal, Christine Pellerin, le WARC joue un rôle essentiel dans le renforcement de la relation les deux pays. Elle a ainsi réaffirmé l'ambition de renforcer ce partenariat afin de faciliter la mobilité des chercheurs dans les deux sens.