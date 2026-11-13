Sénégal: Le WARC met en lumière le 'laxass', ces aventures sur les routes du savoir islamique

Dakar, 12 nov (APS) - Le "laxass", cette itinérance à la recherche du savoir islamique qui a conduit de nombreux étudiants sénégalais à franchir les frontières pour poursuivre leur formation et aller à la quête du savoir dans les grands centres d'enseignement religieux du monde arabe, essentiellement l'Égypte, a été au coeur d'une conférence organisée dans le cadre de la célébration des 33 ans du Centre de recherche ouest-africaine (WARC) à Dakar.

Des universitaires sénégalais et américains, d'anciens ministres et des spécialistes de l'enseignement arabo-islamique ont pris part à la manifestation scientifique qui s'est proposée de mettre en perspective cette forme traditionnelle de mobilité éducative avec le concept de "study abroad", traduit dans le champ académique par mobilité internationale pour études.

Le directeur du WARC, le professeur Ousmane Sène, a expliqué la pertinence de cette thématique en établissant un rapprochement entre le "laxass" et les formes contemporaines de mobilité universitaire internationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le professeur Abdoul Aziz Kébé s'est également félicité du choix de ce sujet, relevant que, malgré son ancrage profond dans les pratiques de l'enseignement arabo-islamique traditionnel, le phénomène du "laxass" reste peu présent dans les espaces de discussion académique moderne.

Dans les milieux éducatifs traditionnels sénégalais, le terme wolof "laxass" renvoie à une pratique de recherche du savoir qui consiste à quitter son village, sa ville, voire son pays, pour aller à la rencontre de maîtres et de centres d'enseignement réputés, a-t-on appris sur place.

Le phénomène s'inscrit dans une conception de la quête du savoir fortement recommandée par les textes scripturaires de l'islam qui encouragent cet investissement intellectuel et matériel qui, dans certaines circonstances, conduit les apprenants à se déplacer au-delà de leur région d'origine ou des frontières nationales.

Des parcours parfois construits en dehors des circuits institutionnels

Cette itinérance, souvent entreprise dans des conditions difficiles, a notamment conduit des étudiants sénégalais et subsahariens vers les pays arabes, avec une attraction particulière pour l'université Al-Azhar, en Egypte, qui a longtemps fasciné les candidats à l'acquisition du savoir islamique.

Certains de ces parcours empruntaient des itinéraires terrestres, traversant notamment le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Niger, avant de rejoindre les destinations d'études, à l'instar de celui du président du Conseil d'administration de l'Institut islamique de Dakar, docteur Khadim Sylla, également un des intervenants à la conférence.

La recherche du savoir à l'étranger ne concernait pas uniquement les déplacements entrepris dans le cadre des études. Le pèlerinage à La Mecque constituait également une occasion pour les savants sénégalais et subsahariens de renforcer leurs connaissances islamiques au contact d'érudits venus d'autres régions du monde musulman.

Ces échanges pouvaient aussi se prolonger à travers des séjours dans des centres historiques de savoir islamique, notamment au Caire et à Alexandrie, en Egypte, à Fès et à Rabat, au Maroc, ainsi qu'à la Zitouna, en Tunisie.

Le Pr Ibrahima Thioub, indique que la circulation de ces centres de savoir n'était pas seulement vers la Mauritanie ou les pays arabes, il en existait aussi au sein de la Sénégambie où des pôles d'enseignement forment un réseau prophétique au sein duquel circulent des élèves ayant des identités très diverses et qui se voient comme une communauté islamique, trans-linguistique, trans-éthnique.

Il invite à chercher à quoi s'oppose le terme "Laxass" parce que, selon lui, ces musulmans étaient certainement en hostilité par rapport au pouvoir ceddo. Car, souligne l'historien et ancien recteur de l'UCAD, il y a le mot "Takhka" qu'utilise les ceddo pour aller au combat et certainement les musulmans pour faire la différence, ont utilisé 'Laxass".

Les valeurs de combat et de guerre pour les premiers se différencient de celles d'éducation et de paix pour les deuxièmes.

La richesse des débats a imposé l'idée d'un colloque qui sera organisé sur le sujet du "Laxass" convenu par les différents panélistes parmi lesquels le directeur des Affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe, Dr Djim Dramé.