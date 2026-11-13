Afrique: Eliminatoires CAN 2027 - Le Sénégal et le Soudan se neutralisent à la mi-temps (1-1)

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal est tenue en échec, jeudi à Dakar, par le Soudan (1-1) à la pause, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), prévue du 19 juin au 18 juillet au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

Les Lions avaient ouvert le score par Nicolas Jackson à la 33e minute, concrétisant ainsi la domination sénégalaise dans le premier acte.

Mais les Crocodiles du Nil ont égalisé contre le cours du jeu par leur attaquant Abu Agla Abdalla qui a réussi un but somptueux.