Sénégal: Budget 2027 - La création d'opportunités économiques et la production de plus de matériaux de construction parmi les priorités du ministère des Mines

Dakar — Le ministre des Mines et de la Géologie, Cheikhou Oumar Seck, s'est engagé à faire en sorte que les ressources minières contribuent davantage à la création d'opportunités économiques et à la production de matériaux pour le bâtiment et les travaux publics.

M. Seck a fait part aux députés de cette préoccupation, lorsqu'il défendait devant eux, mercredi, le projet de budget 2027 de son département ministériel, dont les autorisations d'engagement et les crédits de paiement sont fixés à 7 458 600 502 francs CFA.

Selon un document reçu du ministère, M. Seck a informé les membres des commissions chargées des finances, du contrôle budgétaire, de l'énergie et des ressources minérales à l'Assemblée nationale de la priorité que le gouvernement accorde à la préservation de l'environnement et au développement des collectivités territoriales.

"La priorité budgétaire est donnée à la valorisation des substances minérales, qui mobilise 5 808 748 911 francs CFA, soit 77,88 % de l'enveloppe", indique le ministère des Mines et de la Géologie.

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Les commissions parlementaires chargées des finances et des ressources minérales ont rejeté le projet de budget de ce département ministériel, a confirmé à l'APS une source proche de la direction de la communication de l'Assemblée nationale.

Un montant de 1 649 851 591 francs CFA, soit 22,12 % des crédits de paiement du ministère, est prévu pour ses activités de pilotage, de coordination et de gestion administrative en 2027.

Et 3 106 060 601 francs, soit 41,64 % du budget, seront consacrés aux investissements prévus.

Le département des Mines et de la Géologie rappelle les "avancées" notées en 2026.

"Faire du potentiel minéral national un levier de progrès social"

Selon le document reçu de la cellule chargée de ses relations publiques, 31 020 orpailleurs ont été enrôlés par biométrie, dans les régions de Kédougou (sud-est) et Tambacounda (est).

Le Génie militaire est en train d'aménager sept couloirs pilotes d'orpaillage, une opération dont le coût est estimé à 488 397 000 francs CFA.

"Ces actions contribuent à mieux identifier et encadrer l'[orpaillage]. Les travaux engagés en 2026 contribuent aussi à améliorer la connaissance du sous-sol et des matériaux de construction", explique la même source.

À Louga (nord-ouest), signale-t-elle, les recherches portent sur le sable, la latérite, l'argile et le calcaire utilisés dans le bâtiment et les travaux publics.

Des travaux de cartographie géologique sont en cours à Gabou, une commune située dans la région de Tambacounda. Soixante-quinze pour cent de ces travaux ont déjà été réalisés, indique le ministère, ajoutant qu'ils permettront d"'améliorer la connaissance des ressources et guider les investissements".

"En matière de contenu local, les outils déployés facilitent l'accès des entreprises aux opportunités du secteur. La plateforme e-CNSCL Mines compte 901 entreprises actives et 315 appels d'offres publiés. Le contrôle a priori a permis de valider et de publier 247 marchés ; 68 [autres marchés] ont été retournés pour non-conformité", signale la cellule chargée de la communication du ministère.

Le contenu local désigne les biens, les services, la main-d'oeuvre, la technologie et le capital nationaux de l'activité minière.

"Une réduction des risques liés aux exploitations non contrôlées"

"Plus de 70 entreprises [minières] ont manifesté leur intérêt pour le Programme national d'insertion des jeunes pour le contenu local, qui prévoit notamment des stages", ajoute la même source.

Elle affirme que la protection du cadre de vie est prise en compte.

"Le décret n° 2026-2074 du 22 octobre 2026 fixe le fonctionnement du Fonds de réhabilitation des sites miniers et de carrières. L'inventaire des carrières abandonnées, le guide national et le programme de réhabilitation en préparation doivent améliorer la prise en charge des sites dégradés", assure le ministère.

"Le Fonds d'appui et de péréquation reçoit 20 % des recettes provenant des opérations minières. Ses ressources sont exclusivement destinées à l'équipement des collectivités territoriales, selon un mécanisme prévoyant 40 % pour la péréquation et 60 % pour l'appui à l'équipement", ajoute le département chargé des Mines et de la Géologie.

Il assure vouloir "faire du potentiel minéral national un levier de création de valeur, de développement économique et de progrès social".

Concernant l'orpaillage, le ministère promet de mieux identifier, encadrer et protéger les acteurs, d'autant plus que "l'enjeu est d'abord humain et sécuritaire, dans les zones d'exploitation artisanale".

Il souhaite que les "sites [soient] mieux organisés, les acteurs mieux identifiés", et qu'il y ait "une réduction des risques liés aux exploitations non contrôlées".