Algérie: Le président de la République reçoit un message de remerciement du président de la République du Niger

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu un message du président de la République du Niger, le Général d'Armée Abdourahamane Tiani, dans lequel il lui a exprimé ses remerciements et sa considération pour ses sentiments de compassion et de solidarité exprimés suite au décès de son père, El Hadj Tiani Hassane.

"J'ai été profondément touché par le message de condoléances que vous avez bien voulu m'adresser à la suite du décès de mon défunt père, El Hadj Tiani Hassane.

Je tiens à vous exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude", a écrit le président nigérien dans son message.

"Je tiens à exprimer ma reconnaissance et ma gratitude au président algérien pour ce geste de solidarité, qui témoigne de la solidité des excellentes relations qui unissent nos deux pays", a-t-il ajouté.