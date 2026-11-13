Gabon: Médard Tounda Youbi libre - Le RENAJI rappelle que la solidarité n'est pas un slogan

12 Novembre 2026
Gabonews (Libreville)
Par JBA

Au lendemain de sa libération, le journaliste Médard Tounda Youbi a retrouvé le président du Réseau National des Journalistes Indépendants (RENAJI), Aimé Serge Boulingui, lors d'une réception fraternelle organisée par sa famille.

Reçu par l'aîné Bertrand Youbi, le président du RENAJI, accompagné de son conseiller Marc Ulrich Malekou Ma Malekou, a partagé un repas empreint d'émotion.

Cette rencontre faisait suite à la mobilisation du RENAJI durant l'incarcération de son membre. Pour la famille, c'était l'occasion de témoigner sa reconnaissance pour le soutien moral et l'accompagnement.

Dans une déclaration empreinte d'humilité, Aimé Serge Boulingui a rappelé le fondement de l'engagement de son organisation :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous n'avons fait que répondre à un devoir. Être dirigeant, ce n'est pas seulement occuper une fonction ou représenter une institution dans les cérémonies. C'est aussi accepter d'assumer ses responsabilités lorsque les circonstances deviennent difficiles. »

Évoquant les précédentes mobilisations du RENAJI en faveur d'autres confrères, il a souligné le caractère inédit de ce geste de reconnaissance, tout en précisant :

« Nous n'avons jamais agi dans l'attente d'un merci. La solidarité ne doit pas dépendre de la reconnaissance qu'elle suscite. Elle doit rester une conviction. »

Le président du RENAJI a tenu à saluer l'implication de Marc Ulrich Malekou Ma Malekou et de Mme Jeanne Clarisse Dilaba, Coordinatrice pays du REDHAC, dont la disponibilité a compté dans cette démarche délicate.

Au-delà de cette rencontre, le message s'adresse à tous les membres du RENAJI, de Libreville à Port-Gentil, en passant par Makokou, Oyem et Lambaréné : appartenir au réseau, ce n'est pas figurer sur un registre, c'est faire partie d'une communauté qui se soutient.

« Je voudrais que chaque membre sache qu'il n'est pas seul. Nous ne banaliserons jamais leurs difficultés. »

Un rappel fort que pour le RENAJI, créé en août 2020, la solidarité professionnelle se vérifie dans l'épreuve.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.