Gabon: Synode national de l'EEG - 7 commissions installées pour un rendez-vous historique à Baraka Mission

12 Novembre 2026
Gabonews (Libreville)
Par Justin B. A

Libreville, 12 novembre 2026 - La machine organisationnelle est lancée. L'Administration Provisoire de l'Église Évangélique du Gabon (EEG) vient de franchir une étape décisive dans les préparatifs du prochain Synode National, prévu du 2 au 6 décembre 2026 à Baraka Mission.

Sept (7) commissions techniques et thématiques ont été officiellement mises en place pour assurer le succès de cette assise majeure. Un dispositif complet qui couvre tous les volets : accueil, hébergement, logistique, sécurité, liturgie, secrétariat et communication.

L'objectif est sans équivoque : garantir un Synode apaisé, inclusif et parfaitement structuré, pour poser les jalons d'un retour durable à la sérénité au sein de la communauté.

La conduite des travaux a été confiée au Pasteur Thierry Constant Ndong Nnang. Pour mener à bien cette mission, il s'appuie sur une équipe de fidèles volontaires mobilisés dans toutes les paroisses du Grand Libreville, de Libreville à Owendo.

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Cette démarche se veut participative et ouverte, afin que chaque fidèle se sente partie prenante de ce rendez-vous historique.

Sur le terrain, les réunions de coordination s'intensifient déjà à Baraka Mission pour finaliser les derniers réglages avant l'ouverture officielle le 2 décembre prochain.

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