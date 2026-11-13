Congo-Kinshasa: Au Sud-Kivu, l'ONU estime que 323 000 personnes ont fui les derniers combats

Dans l'est de la République démocratique du Congo, plus de 323 000 personnes ont fui les affrontements en quatre jours au Sud-Kivu. C'est l'estimation provisoire publiée le 11 novembre par le bureau humanitaire des Nations unies. Ces déplacements ont suivi l'offensive du Front pour la refondation de la nation (FRN), le mouvement politico-militaire dirigé par l'ancien président Joseph Kabila et soutenu par Kigali. Plusieurs opérations d'aide ont été suspendues.

Certaines familles ont dû fuir plusieurs fois et à mesure que les combats se déplaçaient, des familles qui les avaient accueillies ont dû partir à leur tour, rapporte l'ONU. Les déplacements recensés entre le 6 et le 9 novembre concernent deux territoires du Sud-Kivu, Kalehe et Kabare, au nord et au nord-ouest de Bukavu.

Dans les localités d'accueil, des habitants ont trouvé refuge dans des écoles, des lieux de culte ou des structures de santé. D'autres se sont réfugiés en forêt ou aux abords du parc national de Kahuzi-Biega, en pleine saison des pluies.

L'armée affirme avoir stoppé la progression du FRN

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À Bunyakiri, l'armée congolaise affirme avoir stoppé la progression des assaillants. Le bureau humanitaire de l'ONU signalait, mercredi matin, que des affrontements se poursuivaient autour du village de Chaminunu, dans la zone de Kalonge, et se rapprochaient du territoire de Shabunda.

L'ONU craint de nouveaux déplacements, alors que les combats limitent déjà les mouvements de plusieurs équipes humanitaires. Mercredi, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a appelé à une coordination plus étroite avec les Nations unies sur la crise dans l'est de la RDC. Avec le chef de la Monusco et l'envoyé de l'ONU pour les Grands Lacs, il a notamment évoqué l'accès humanitaire, la protection des civils et le rôle de la mission dans le suivi du cessez-le-feu, à l'approche du renouvellement de son mandat.