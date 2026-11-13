Congo-Kinshasa: Les besoins alimentaires s'accentuent selon plusieurs agences de l'ONU, notamment dans l'est

13 Novembre 2026
Radio France Internationale
Par Paulina Zidi

En République démocratique du Congo, près de 29 millions de personnes sont touchées par la crise alimentaire. Ce sont les dernières données publiées par le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), un outil coordonné par le PAM, la FAO, l'Unicef et d'autres partenaires qui évalue et classe la gravité de l'insécurité alimentaire. Et ses projections pour les mois à venir ne sont pas optimistes, avec une augmentation attendue des besoins.

Selon l'IPC, plus de 30 millions de personnes vont avoir besoin d'une assistance alimentaire en RDC au premier semestre 2027. Des besoins qui concernent l'ensemble du pays, pas une seule province, même la capitale Kinshasa, n'est classée en phase 1 de l'indice, c'est la phase minimale.

Les provinces en conflit sont les plus touchées par cette crise alimentaire : une partie de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu sont d'ailleurs classé au niveau 4, c'est-à-dire le niveau d'urgence, celui qui précède la famine.

Ebola et hausse des prix du carburant aussi responsables

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Mais les conflits ne sont pas la seule raison mise en avant pour expliquer cette dégradation. Il y aussi les épidémies récurrentes et notamment celle d'Ebola qui frappe actuellement l'est du pays. On retrouve aussi la perturbation du commerce mondial avec la hausse des prix des denrées alimentaires, ou encore du carburant. Enfin, les chocs climatiques précarisent la sécurité alimentaire. L'IPC alerte sur les conséquences à venir du phénomène El Niño qui pourrait entrainer des inondations et affecter les cultures et les récoltes.

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