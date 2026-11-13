Mali: Que reproche-t-on aux 4 militants passés de la Sécurité d'État à la prison?

Au Mali, RFI est en mesure de fournir des précisions sur les procédures engagées contre quatre militants pro-démocratie relâchés fin octobre par la Sécurité d'État. Enlevés en mai 2026, détenus près de six mois dans les geôles secrètes des services maliens en toute illégalité, Youssouf Daba Diawara, Aboubacar Soumaré, Moussa « Abba » Djiré et Ibrahima Tamega ont « réapparu » le 20 octobre pour être officiellement placés sous mandat de dépôt par le pôle judiciaire anticybercriminalité. Militants politiques et de la société civile, que leur est-il reproché précisément ? Quand seront-ils jugés ? Dans quel état de santé se trouvent-ils ?

Ses pieds et ses jambes ont enflé. « Ibrahima Tamega souffre de dénutrition et d'anémie sévère, il se remet doucement et a été autorisé à faire des analyses dans un hôpital de la capitale », rapporte son entourage. Les trois autres n'ont, pour le moment, pas eu cette opportunité. Youssouf Daba Diawara et Aboubacar Soumaré ont perdu énormément de poids. Leurs proches décrivent deux hommes « méconnaissables » et « très affaiblis ». Ceux de Moussa « Abba » Djiré le disent « très abattu », « traumatisé », « toujours sous le choc » de sa séquestration par la Sécurité d'État. « Il a du mal à marcher et lui aussi a beaucoup maigri. »

Après avoir été détenus par les services maliens de renseignement dans des lieux secrets, en dehors de toute procédure légale, pendant près de six mois, les quatre hommes sont désormais emprisonnés à la Maison centrale d'arrêt de Bamako. Ils sont membres de partis ou d'associations aujourd'hui dissoutes, comme toutes les organisations politiques du Mali.

Procès le 4 janvier

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Moussa Djiré et Ibrahima Tamega seront jugés le 4 janvier prochain pour « atteinte au crédit de l'État par le biais d'un système d'information ». Moussa Djiré devra s'expliquer sur des échanges téléphoniques avec Oumar Mariko, opposant malien en exil que les autorités de transition accusent de « complicité » dans les « attaques terroristes » du 25 avril, menées par les jihadistes du Jnim et les indépendantistes du FLA - une implication que l'intéressé dément, sans nier avoir parlé au téléphone avec Moussa Djiré.

Ibrahima Tamega est quant à lui poursuivi pour des graffitis. Le pôle judiciaire spécialisé contre la cybercriminalité le soupçonne d'être impliqué dans l'apparition, fin mai, de messages hostiles à la Russie sur des murs de Bamako : « La Russie dégage », « À bas les mercenaires russes », « La Russie tue le Mali. »

Youssouf Daba Diawara et Aboubacar Soumaré, eux, ne savent pas quand ils seront jugés. « L'instruction est toujours en cours », précise leur entourage. Ils sont également poursuivis pour « atteinte au crédit de l'État », mais aussi pour « association de malfaiteurs » et « tentative de déstabilisation des institutions de la République ». Il leur est notamment reproché d'avoir rencontré des opposants politiques en exil ou d'avoir ouvertement prôné l'organisation d'élections pour mettre un terme à la Transition - comme promis à plusieurs reprises par les militaires qui ont pris le pouvoir il y a plus de six ans.

« Les faire taire »

« Ils veulent juste les faire taire », conclut un proche. Sollicité par RFI, le procureur du pôle anticybercriminalité n'a pas donné suite.

Si les quatre hommes ont été relâchés par la Sécurité d'État, l'avocat et ancien ministre Mountaga Tall, ainsi que son fils Cheick Mamadou Tall, sont toujours détenus au secret depuis plus de six mois par les services maliens, en dehors de tout cadre légal, sans avoir pu recevoir aucune visite.