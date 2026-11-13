Sénégal: Mgr Martin Boucar Tine, nouvel évêque de Thiès

12 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le pape Léon XIV a porté son choix sur Mgr Martin Boucar Tine, jusqu'ici évêque de Kaolack (centre), pour diriger le diocèse de Thiès (ouest), a annoncé, jeudi, la Nonciature apostolique au Sénégal.

Cette nomination met fin à la vacance du siège épiscopal thiéssois, dont la gestion pastorale était assurée par son administrateur diocésain, le révérend Mgr Albert Sène, indique un communiqué transmis à l'APS.

Le nouvel évêque de Kaolack, membre "expérimenté" de la Congrégation du Saint-Sacrement (S.S.S.), a pour mission de "poursuivre et d'enrichir" l'action de ses prédécesseurs au sein d'un diocèse réputé pour "la ferveur de sa foi et sa tradition de dialogue", précise le texte.

Dans son message, la représentation diplomatique du Saint-Siège forme le voeu que ce nouvel apostolat s'inscrive dans "un esprit de communion et de fidélité, en synergie avec le clergé, les communautés religieuses et les fidèles laïcs".

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Selon la même source, la messe officielle d'installation du prélat est prévue "le samedi 19 décembre 2026", en la cathédrale Sainte-Anne de Thiès.

Mgr Martin Boucar Tine assurera par ailleurs l'intérim à la tête du diocèse de Kaolack, en qualité d'administrateur apostolique, jusqu'à la prise de fonction de son successeur, précise le communiqué.

Le siège épiscopal de Thiès était vacant depuis le départ de son ancien titulaire, Mgr André Guèye, nommé archevêque métropolitain de Dakar par le pape François le 22 février 2025.

Mgr Guèye avait officiellement pris ses nouvelles fonctions dans la capitale sénégalaise le 3 mai de la même année.

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