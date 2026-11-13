Sénégal: Mamadou Lamine Dianté suggère un cadre d'anticipation et d'accompagnement de l'IA

Dakar — Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, a proposé, jeudi, une démarche concertée entre l'État, le patronat et les organisations syndicales pour élaborer un Cadre national d'anticipation et d'accompagnement de l'intelligence artificielle.

"Je voudrais soumettre à votre réflexion une proposition qui va engager une démarche concertée entre l'État, le patronat et les organisations syndicales pour élaborer un Cadre national d'anticipation et d'accompagnement de l'intelligence artificielle dans le monde du travail", a-t-il indiqué.

M. Dianté présidait un atelier sur l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine en entreprise, organisée par le Conseil national du Patronat (CNP), en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer.

Il a préconisé la mise en place d'un modèle d'organisation associant intelligemment les capacités technologiques et les compétences humaines.

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Ce cadre pourrait s'articuler, selon lui, autour de cinq priorités telles que l'anticipation des mutations des métiers et des qualifications, la formation les travailleurs, la protection les droits des travailleurs, l'accompagnement des entreprises et des administrations dans leur transformation, afin que le dialogue puisse faire de cette transition un progrès partagé.

"L'objectif est clair : faire de l'intelligence artificielle non pas un facteur de confrontation, mais un nouveau terrain de coopération entre le Gouvernement, les employeurs et les travailleurs", a souligné le ministre de la Fonction publique Dianté.

Pour Mamadou Lamine Dianté, aucune transformation durable ne peut réussir sans confiance, sans concertation et sans adhésion des acteurs concernés.

"La performance économique et la justice sociale ne sont pas deux objectifs contradictoires. Elles doivent être les deux piliers d'une même ambition nationale", a-t-il dit.

Abordant dans le même sens, le vice-président du CNP estime que l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine ne doivent pas être perçues comme deux forces antagonistes, mais plutôt comme deux ressources complémentaires au service d'une ambition commune.

"Le CNP encourage les entreprises, particulièrement les PME et les TPE, à renforcer les partenariats avec les acteurs de l'écosystème numérique, à promouvoir une utilisation responsable de l'intelligence artificielle, fondée sur la sécurité, la transparence, la protection des données", a-t-il préconisé.