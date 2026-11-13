Sénégal: Médina Sabakh - L'achèvement d'une route desservant six villages réclamé

Médina Sabakh — Les populations de six villages de la commune de Médina Sabakh, dans le département de Nioro du Rip (centre), réclament l'achèvement des travaux d'une route en latérite de 12 kilomètres, lancés en 2023 pour un délai d'exécution de six mois, mais dont le chantier est à l'arrêt depuis plus d'un an.

"Trois ans après le démarrage des travaux, les ouvrages de franchissement nécessaires à la traversée de la vallée ne sont toujours pas réalisés", a déploré le porte-parole du Mouvement pour le développement et l'émergence de Pakane (MDEP), Sékou Diallo, dans un entretien accordé à l'APS.

Il a souligné les difficultés de déplacement auxquelles les populations sont confrontées, particulièrement pendant l'hivernage, en raison de l'absence d'ouvrages permettant de franchir la vallée du Baobolong.

Selon M. Diallo, cet axe routier dessert six localités : Pakane Demba Djidé, Pakane Keur Gagny, Pakane Samba Atta, Santhie Mor Aïssa, Pakane Ndiawnari et Keur Boubou.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a expliqué que l'absence de ponts et de radiers rend la traversée de la vallée particulièrement difficile en période de fortes pluies.

"Cette année, les populations se sont mobilisées pour aménager elles-mêmes des passages afin de pouvoir traverser la vallée. Mais ces efforts sont souvent réduits à néant par les eaux de pluie", a-t-il regretté.

Le porte-parole du MDEP a également attiré l'attention sur les répercussions de cette situation sur les activités économiques de la zone, notamment l'évacuation et la commercialisation des productions agricoles.

Il a rappelé que la vallée du Baobolong dispose d'un important potentiel agricole, marqué notamment par le développement du maraîchage et de la riziculture.

Selon lui, l'achèvement de cette infrastructure contribuerait à faciliter l'écoulement des récoltes et à renforcer la souveraineté alimentaire dans le département.

Les difficultés d'accès aux structures sanitaires constituent une autre préoccupation des populations, en particulier pour les femmes enceintes, les personnes âgées et les malades contraints de se rendre à Ndiba Ndiayène pour recevoir des soins, a-t-il souligné.

De son côté, Katime Touré a rappelé qu'en 2023, l'État s'était engagé à réaliser 12 kilomètres de route en latérite, avec l'aménagement de ponts et de radiers destinés à faciliter les déplacements des populations.

Il a déploré que ces ouvrages de franchissement tardent toujours à être réalisés, alors que la première couche de la chaussée a déjà été mise en place.

"Nous, populations de la commune de Médina Sabakh, sollicitons la diligence des autorités pour la reprise et l'achèvement de cette route, dont les travaux sont à l'arrêt depuis plus d'un an", a-t-il lancé.