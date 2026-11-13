Sénégal: Sécurité sanitaire - Le pays mise sur la jeunesse pour promouvoir l'approche One Health

Dakar — Les autorités sénégalaises veulent renforcer l'implication des jeunes dans la promotion de l'approche "One Health", fondée sur l'interconnexion entre santé humaine, animale, végétale et environnementale, afin de consolider la sécurité sanitaire à l'échelle communautaire, a indiqué, jeudi, à Dakar, la secrétaire permanente du Haut Conseil national de la sécurité sanitaire One Health, Adjaratou Diakhou Ndiaye.

"Ce que nous voulons en termes de pérennisation, c'est comment intégrer ce concept dans le cycle de l'enseignement", a-t-elle déclaré lors d'une activité de sensibilisation organisée à la place de la Nation, en marge des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Selon Mme Ndiaye, les jeunes peuvent contribuer à la vulgarisation de cette approche en sensibilisant leurs familles et leurs communautés aux enjeux de sécurité sanitaire.

De son côté, Boury Dia Ba, responsable de la communication des risques et de l'engagement communautaire au sein du programme One Health, a insisté sur la nécessité de déployer cette approche à tous les échelons territoriaux, à travers des comités régionaux, départementaux et locaux.

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"Un seul secteur ne pourra pas gérer ces différents facteurs. Il faut le concours de tous les secteurs", a-t-elle souligné, citant notamment les zoonoses, la résistance aux antimicrobiens, l'utilisation inappropriée des pesticides et la mauvaise gestion des déchets parmi les principales menaces sanitaires.

Elle a également plaidé pour une mobilisation des relais communautaires, des établissements scolaires, des associations de parents d'élèves et de la société civile dans les actions de prévention.

La rencontre est organisée dans le cadre du Programme national multisectoriel de sécurité sanitaire One Health, en partenariat avec la ville de Dakar, l'ONG AFROHUN et le Club SOHIC, dans le but de susciter l'engagement des jeunes dans la territorialisation de cette approche.