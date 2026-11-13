Sénégal: Planification familiale - Le Partenariat de Ouagadougou plaide pour une plus grande implication des jeunes

Dakar — Le Partenariat de Ouagadougou (PO) entend renforcer la participation des jeunes à la conception et à la mise en oeuvre des politiques de planification familiale, afin que leurs préoccupations soient davantage prises en compte dans les décisions, a indiqué jeudi Marie Ba, directrice de l'Unité de coordination de cette initiative visant à accélérer l'accès aux services de santé et de droits sexuels et reproductifs (SDSR).

"Nous avons réussi à impliquer de plus en plus les jeunes, non seulement dans les conférences et les réunions, mais aussi comme acteurs de changement et dans les instances de décision et de gouvernance", a-t-elle déclaré en marge d'un panel consacré au leadership des jeunes en faveur de la planification familiale, organisé à Dakar.

Cette rencontre, tenue dans le cadre de la célébration des 15 ans du Partenariat de Ouagadougou, vise notamment à valoriser les parcours de jeunes engagés dans la santé reproductive et la planification familiale, ainsi qu'à recueillir des données anonymisées sur leurs connaissances et les idées reçues autour de ces questions.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La participation des jeunes permet de mieux faire connaître aux décideurs les difficultés rencontrées par leurs pairs dans les communautés et de favoriser la prise en compte de leurs réalités dans les politiques publiques, a indiqué Marie Ba.

Elle a toutefois relevé la persistance de plusieurs obstacles, notamment les préjugés de certains prestataires de santé concernant l'accès des jeunes aux services de planification familiale, ainsi que les difficultés liées à l'accès à l'information et aux structures de prise en charge.

La responsable a également évoqué les possibilités offertes par les nouveaux outils numériques, notamment l'intelligence artificielle, pour permettre aux jeunes d'accéder, dans la confidentialité, à des informations sur leur santé reproductive.

Elle a souligné que le travail de l'Unité de coordination repose notamment sur la mobilisation des jeunes leaders, de la société civile et des chercheurs, afin de mettre à la disposition des décideurs des données et des évidences locales susceptibles d'orienter les politiques publiques.

"Nous pensons que les jeunes sont les meilleurs communicants auprès des décideurs pour leur expliquer ce qui se passe dans leurs communautés", a-t-elle estimé, appelant à faire davantage de cette jeunesse et de la société civile les porte-parole des préoccupations de leurs pairs.

Lancé en 2011 par neuf pays d'Afrique de l'Ouest francophone, le Partenariat de Ouagadougou oeuvre à l'amélioration de l'accès à des services de planification familiale de qualité. Il ambitionne notamment de porter à 13 millions le nombre d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes dans les pays membres à l'horizon 2030.

La rencontre s'inscrit également dans le contexte des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, que l'Unité de coordination du Partenariat de Ouagadougou souhaite mettre à profit pour valoriser le leadership des jeunes et promouvoir les liens entre sport, santé et bien-être.