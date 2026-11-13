Sénégal: De Saly aux sommets olympiques, l'histoire de Papa Mamadou Cissé raconté par son ancien coach

Mbour — Derrière le panier décisif de Papa Mamadou Cissé, qui a offert au Sénégal la médaille d'or du tournoi masculin de basketball à trois (3x3) des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, face à la Lituanie, se dessine une histoire de passion, de sacrifices et de persévérance. À Saly, son ancien formateur, Mame Mbaye Laye, dit Coach Pierce, savoure le sacre de celui qu'il a vu grandir sur les terrains du Saly Basket Club.

Au moment où le ballon traversait le cercle pour sceller la victoire sénégalaise, l'émotion était à son comble chez celui qui a accompagné les premiers pas du jeune basketteur. Devant son écran, Coach Pierce n'a pu contenir sa joie.

"J'ai été très content de le voir gagner cette médaille d'or. Lorsqu'il a marqué le panier de la victoire, j'ai crié dans toute la maison. C'était vraiment un moment inoubliable", raconte-t-il, encore marqué par cette performance.

Pour cet entraîneur, le sacre olympique de Papa Mamadou Cissé est avant tout l'aboutissement d'un long processus de formation entamé à Saly, station balnéaire de Mbour, sur la Petite-Côte sénégalaise.

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La rencontre avec le jeune joueur s'est faite par l'intermédiaire d'Assane Mandian, l'un de ses anciens élèves, qui évolue actuellement aux États-Unis après un passage par la NBA Academy.

"J'ai connu Papa Mamadou Cissé grâce à l'un de mes élèves, Assane Mandian, qui est actuellement aux États-Unis. C'est lui qui me l'a présenté et qui l'a amené au Saly Basket Club", explique Coach Pierce.

Dès son arrivée, le jeune Cissé s'est distingué par son admiration pour certains basketteurs de référence.

Il avait notamment pris pour modèles Assane Mandian et Babacar Sané, deux joueurs passés par la NBA Academy.

Mais au-delà de ses inspirations, c'est surtout son investissement personnel qui a retenu l'attention de son formateur.

"Il a toujours voulu devenir un bon joueur. Il venait au terrain du matin au soir. Même après les entraînements, lorsqu'on terminait les séances et qu'on les laissait sur place, il restait pour travailler seul. C'était un garçon qui travaillait beaucoup", témoigne-t-il.

Cette détermination s'accompagnait de quelques anecdotes qui illustrent son attachement au basketball.

Coach Pierce se souvient notamment de ses ballons que le jeune joueur empruntait régulièrement pour prolonger ses séances d'entraînement.

"Il faisait beaucoup de sacrifices. Parfois, il prenait mes ballons pour s'entraîner. Je lui demandais de me les rendre, mais il refusait toujours de les rendre", raconte-t-il avec amusement.

Le travail accompli au Saly Basket Club a progressivement ouvert à Papa Mamadou Cissé les portes d'autres opportunités. Coach Pierce, avec Coach Mao, revendique un rôle déterminant dans sa formation et son orientation vers le basketball à trois.

Il se souvient notamment d'un tournoi 3x3 organisé à l'initiative de Mamadou Lamine Bara Diop, ancien joueur de l'équipe nationale de basketball à trois, passé par l'AS Douanes et établi à Mbour.

C'est lors de cette compétition que le jeune basketteur a attiré l'attention de Raoul, un ancien directeur technique, qui souhaitait le voir évoluer dans cette discipline.

"C'est nous qui avions remporté la première édition de ce tournoi. Par la suite, mon ami, l'ancien directeur technique, m'a appelé pour me dire qu'il avait repéré Papa Mamadou Cissé et qu'il souhaitait travailler avec lui. Je l'ai alors informé qu'il devait se rendre à Dakar pour effectuer un test en basketball 3x3", se rappelle-t-il.

L'entraîneur décrit son ancien protégé comme un joueur doté d'importantes qualités physiques, particulièrement efficaces dans les situations de jeu.

"Je vois en lui un joueur très puissant. Il défend très bien, c'est un bon défenseur et il possède également une grande capacité de pénétration. Il est très physique", apprécie-t-il.

Mais au-delà des performances sportives, Coach Pierce tient à souligner les qualités humaines du champion olympique, un jeune homme reconnaissant, attaché à ceux qui l'ont accompagné dans son parcours.

"En dehors du terrain, c'est un garçon bien. Lorsqu'il participe à des compétitions, il revient souvent avec des cadeaux. Il m'apporte des chaussures ou d'autres choses en me disant que c'est pour Coach. Il pense également à ses amis", confie-t-il.

Cette médaille d'or revêt une dimension particulière pour l'entraîneur, qui a déjà accompagné plusieurs joueurs ayant rejoint les sélections nationales sénégalaises. Il cite notamment Néné Awa Ndiaye, qu'il a formée et qui a évolué dans le basketball féminin national. Il y aussi Ouly Sèye, passé par les équipes nationales U16 et U18.

"C'est une première pour moi de voir l'un de mes joueurs formés à Saly remporter une médaille d'or olympique. C'est une immense fierté. Sa famille est très contente. Son père m'a appelé pour me féliciter et me faire part de sa joie. De mon côté, je l'ai également félicité", souligne-t-il.

Pour Coach Pierce, cette consécration individuelle témoigne aussi du travail de formation réalisé par le Saly Basket Club, qui a contribué à l'émergence de plusieurs talents évoluant aujourd'hui au Sénégal et à l'étranger.

Il cite notamment Assane Mandian, parti poursuivre son parcours aux États-Unis, Abdoulaye Guèye, qui évolue au sein d'un club professionnel à Naples, en Italie, ainsi que d'autres jeunes basketteurs établis en Chine, au Japon et dans plusieurs pays européens. Une joueuse formée au club évolue également au Mexique.

"Ils sont passés entre mes mains au Saly Basket Club. C'est moi qui les ai formés", soutient-il avec fierté.

Fort de cette expérience, l'entraîneur nourrit de grandes ambitions pour Papa Mamadou Cissé, qu'il considère comme un joueur ayant les qualités nécessaires pour franchir de nouveaux paliers.

"Inch'Allah, il a l'étoffe d'un grand champion. Il peut s'imposer au plus haut niveau. C'est ce que je lui souhaite", lance-t-il.

Son message à l'endroit de son ancien protégé est sans équivoque : poursuivre le travail, rester discipliné et garder confiance en ses capacités.

"Je lui dirais de continuer à travailler, de ne pas baisser les bras. Il a l'avenir devant lui. Il doit continuer à écouter ses entraîneurs, à respecter ses coaches et à travailler davantage. Saly l'attend pour lui réserver un très grand accueil", promet-il.

À Saly, le panier victorieux de Papa Mamadou Cissé résonne comme bien plus qu'un geste technique décisif.

Il symbolise la récompense d'années d'efforts, la réussite d'un travail de formation et l'espoir d'une nouvelle génération de basketteurs sénégalais.