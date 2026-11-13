Afrique: Dakar 2026 - Les équipes du Sénégal de beach handball défaites en demi-finale mais en lice pour le bronze

12 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar 12 nov (APS) - Les sélections nationales féminine et masculine du Sénégal de beach handball, ont été éliminées demi-finales du tournoi des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, jeudi, après leurs défaites respectives face à l'Espagne et à l'Allemagne, sur le même score de deux manches à une.

Chez les dames, les Sénégalaises se sont inclinées devant les Espagnoles (1-2), pendant que les hommes cédaient devant les Allemands (1-2), sur les installations de Saly Plage Ouest.

Malgré ces revers, l'équipe nationale masculine et féminine du Sénégal auront encore l'occasion de monter sur le podium.

Les Lionnes affronteront la France en match de classement pour la médaille de bronze. Elles retrouveront ainsi une sélection française qu'elles avaient déjà battue lors de la phase de groupes.

De leur côté, les garçons croiseront le perdant de l'autre demi-finale opposant la Hongrie au Brésil, en vue de décrocher également la troisième place du tournoi.

Les deux rencontres pour la médaille de bronze sont prévues vendredi, à Saly, à partir de 9h30mn.

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