Afrique: JOJ Dakar 2026 - Le Sénégal éliminé en quarts de finale de l'épreuve mixte de taekwondo par la Jordanie

Dakar — L'équipe mixte de taekwondo du Sénégal a été éliminée, jeudi au complexe Iba-Mar-Diop, en quarts de finale des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, après sa défaite face à la Jordanie sur le score de deux rounds à zéro.

Au terme des deux tours, le Sénégal a totalisé 89 points, contre 115 pour la Jordanie, qui s'adjuge ainsi la victoire et son billet pour la suite de la compétition.

Composée d'Ibrahima Beye, Ameth Diop, Marie Sarr et Aida Touré, l'équipe sénégalaise n'a pas réussi à franchir ce cap des quarts de finale face à une formation jordanienne constituée d'Ahmad Aldahamsheh, Laean Alrawashdeh, Abdallah Alzawahra et Zainab Busila.

Cette élimination met fin au parcours de l'équipe mixte sénégalaise dans cette épreuve des JOJ Dakar 2026.