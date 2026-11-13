Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - La Côte d'Ivoire et le Cameroun assurent, le Sénégal s'amuse

Au sein du groupe C, la Côte d'Ivoire s'est imposée (2-1) ce jeudi 12 novembre face à la Gambie pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la CAN tandis que le Cameroun a dominé la Namibie (2-0) dans le groupe G. Le Sénégal de Patrick Vieira a disposé du Soudan (4-1) dans le groupe J.

Dans un groupe C relevé en compagnie du Ghana, de la Somalie et donc de la Gambie, les Éléphants de la Côte d'Ivoire sont tout proche d'une qualification pour la prochaine CAN. Après leurs deux premières victoires inaugurales sans encaisser de but, les joueurs d'Hervé Renard ont encore triomphé face à la Gambie ce jeudi au stade de la Paix de Bouaké. Les Ivoiriens ont commencé fort la rencontre et ont logiquement ouvert le score.

En malin, Nicolas Pépé a vite joué un coup-franc vers Malick Yalcouyé qui s'est joué de la défense gambienne pour marquer à la 17e minute. Elye Wahi a ensuite marqué le but du break et signe ici son premier but avec sa sélection (2-0, 24e). Quelques minutes avant la pause, Musa Barrow a redonné espoir aux visiteurs (2-1, 38e). En seconde période, les Éléphants ont géré le score pour sceller leur victoire. Ils sont leader du groupe C avec neuf points.

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Le Cameroun, qui vise une septième qualification consécutive à la CAN, s'est facilement imposé (2-0) au Kouekong Stadium de Bafoussam face à une faible équipe de Namibie dans le groupe G. Saidou Alioum Moubarak a ouvert le compteur des Lions indomptables (1-0, 16e) avant un second but par l'intermédiaire de Bil Nsongo (2-0, 29e). Un score qui ne bougera pas dans le deuxième acte et qui permet aux joueurs de David Pagou d'être premiers de la poule G avec sept points au compteur.

Le Sénégal séduit

Pour la première de Patrick Vieira en terre sénégalaise, le champion du monde 98 est toujours en train d'essayer d'imprimer un style de jeu offensif à son équipe qui s'est amusée (4-1) ce jeudi contre le Soudan dans le groupe J. Après un match nul décevant (1-1) à Maputo au Mozambique sur une pelouse difficile et une victoire poussive (1-0) à Bahir Dar à 1 800 mètres d'altitude en Éthiopie, Vieira a enfin découvert la ferveur locale en disputant pour la première fois une rencontre à domicile depuis sa prise de fonction à la fin de l'été.

Durant la rencontre, Nicolas Jackson a profité d'une faute de main du portier soudanais Mohamed Mustafa pour marquer en renard des surfaces (1-0, 31e) mais les Faucons de Jediane (surnom des joueurs de la sélection soudanaise) sont revenus au score grâce à Mohamed Abuaagla qui a déposé trop facilement Kalidou Coulibaly avant d'égaliser d'une belle frappe croisée (1-1, 45e).

Au retour des vestiaires, Boulaye Dia a marqué de la tête pour redonner l'avantage aux siens (2-1, 61e) puis Ibrahim Mbaye a inscrit le troisième but des Lions de la Teranga en remportant son face-à-face contre Mustafa après une superbe passe dans l'intervalle d'Iliman Ndiaye (3-1, 64e). Pour son premier ballon touché et sa première sélection, Pathé Mboup le joueur de Brest, s'est joué du portier soudanais pour conclure le festival du Sénégal (4-1, 86e). Les hommes de Vieira sont leaders du groupe J avec sept points.

Dans le dernier match de la soirée dans la poule F, le Bénin a signé une victoire éclatante (4-1) contre la République centrafricaine. Les Béninois prennent la tête du groupe avec sept points en attendant la rencontre entre le Burkina Faso et la Mauritanie.