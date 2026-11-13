Sénégal: Une carrière entre héritage mandingue et ambitions internationales

La chanteuse Princesse Fanta Cissokho est en studio à Nimègue, aux Pays-Bas, depuis le 8 novembre et jusqu'au 16 novembre 2026, pour l'enregistrement de son nouvel album au Galloway Studio de Nimègue. Un projet musical qui ambitionne de mettre en valeur son héritage mandingue, tout en ouvrant des perspectives sur les scènes européennes, notamment à travers une tournée de festivals prévue en 2027.Cette session est menée en partenariat avec Culture Mix Monde et Sebastiaan van Bijlevelt, responsable du studio.

À travers cette production, l'ambition affichée est de donner naissance à un album d'une « qualité sonore de très haut niveau », à la hauteur de l'héritage musical que porte l'artiste. Petite-fille du roi de la kora Soundioulou Cissokho et de Pape Seck Dagana, ancien leader du groupe Africando, Princesse Fanta Cissokho s'inscrit dans une filiation artistique qui nourrit son identité musicale.

Chanteuse, guitariste et joueuse de kora, elle développe un univers qui traverse plusieurs influences. Selon les éléments de présentation de l'artiste, son répertoire navigue entre l'acoustique, le blues, l'afro-mandingue et le reggae. Une diversité qui constitue l'une des particularités de son expression musicale.

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Pour mener à bien ce projet, la direction musicale a été confiée au maestro Ahmed Fofana. Producteur, directeur musical et arrangeur principal de l'album, il assure également les parties de clavier au sein de la formation qui accompagne la chanteuse.

Pianiste et arrangeur puisant son inspiration dans l'héritage mandingue, Ahmed Fofana dispose d'une expérience internationale. Fils de Djeli Moussa Fofana, chef de l'orchestre Apolo, il a fait ses premiers pas sur scène à l'âge de 15 ans en Côte d'Ivoire. Son parcours l'a ensuite conduit à collaborer avec des figures de la musique internationale, parmi lesquelles Toumani Diabaté, Cheick Tidiane Seck, Amadou et Mariam, Ali Farka Touré, Lauryn Hill, Björk, Damon Albarn et Nas.Il a également travaillé sur les albums Mandé Variations et Boulevard de l'Indépendance, produits par World Circuit.

Cap sur les festivals européens en 2027

Au-delà de l'enregistrement, cette session néerlandaise revêt un enjeu stratégique pour la carrière internationale de Princesse Fanta Cissokho. Culture Mix Monde a ainsi convié des promoteurs européens à suivre le travail de l'équipe directement en studio. Une démarche qui vise à anticiper la programmation de l'artiste et de son groupe dans les festivals européens de 2027.La résidence comprend également des activités de création et un tournage vidéo, selon le dossier de presse.

Révélée en 2005 au Festival mondial de Gorée, Princesse Fanta Cissokho a depuis participé à plusieurs rendez-vous musicaux, notamment le FESMAN, The Voice Afrique et le Marché des arts du spectacle africain (MASA) d'Abidjan, en 2023 et 2024. Elle a à son actif trois singles : « Gnoune Niar », « Xale Yi » et « Sa Wett ».

Avec ce nouvel album, la chanteuse entend ainsi conjuguer héritage musical et ouverture internationale. L'enjeu sera désormais de porter cette nouvelle création sur les scènes européennes, avec en ligne de mire les festivals de 2027.