Sénégal: Dundal JOJ - Le Centre culturel régional de Louga promeut les jeux traditionnels

12 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Falel Pam

Depuis vendredi dernier, le Centre culturel régional Mademba Diop de Louga organise des activités autour des jeux traditionnels et des veillées culturelles dans le cadre de « Dundal », en prélude aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

« À Louga, nous avons proposé un programme de promotion et de valorisation des jeux traditionnels », a indiqué la directrice du Centre culturel régional Mademba Diop de Louga, Ndèye Gnagna Diallo. À cet effet, elle a précisé qu'un village dédié aux jeux traditionnels a été aménagé. Parmi les activités proposées figurent notamment la course aux oeufs, le jeu de penalty et la danse.

Selon Ndèye Gnagna Diallo, cette initiative vise à faire redécouvrir aux adolescents et aux jeunes leur patrimoine culturel. « Nos parents pratiquaient ces jeux pour inculquer aux enfants des leçons de morale et de vie », a-t-elle expliqué.

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D'autres activités se sont également déroulées dans différentes localités de la région. Ainsi, une veillée culturelle a été organisée dans la commune de Sagatta Gueth, dans le département de Kébémer. « Comme ici, il y a eu des jeux traditionnels, suivis d'une animation culturelle », a fait savoir la directrice. Dans la même dynamique, des séances de « kassack », un chant initiatique et traditionnel, ont été organisées à Dahra Djoloff, dans le département de Linguère.

Ces différentes activités ont enregistré une forte mobilisation, notamment des enfants et des élèves. À ce titre, Mme Diallo a vivement remercié l'Inspection d'académie de Louga ainsi que les différents établissements scolaires qui ont répondu favorablement à l'invitation.

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