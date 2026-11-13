Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Derrière les lumières de la ville, un savoir-faire sénégalais !

À la veille de la clôture des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) Dakar 2026, prévue ce vendredi, le Sénégal aura démontré au monde sa capacité à accueillir et à organiser un événement sportif international de grande envergure.

Des infrastructures sportives aux cérémonies, en passant par les chorégraphies et l'habillage de la capitale, cette réussite repose également sur une mobilisation de compétences nationales. Dans les coulisses de cette transformation urbaine, des entreprises sénégalaises ont apporté leur expertise.

Les Joj Dakar 2026 auront été bien plus qu'une compétition sportive. Pour le Sénégal, cet événement constitue une vitrine de ses capacités organisationnelles, techniques et humaines. Pendant plusieurs jours, Dakar et les autres sites de compétition ont accueilli des milliers d'athlètes, de délégations et de visiteurs venus des quatre coins du monde. Une mobilisation qui a nécessité, au-delà des équipements sportifs, un important travail d'aménagement et de mise en valeur des espaces urbains.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Car, derrière les images des cérémonies, les installations sportives et les décors lumineux qui ont accompagné cette fête du sport, il y a aussi des femmes et des hommes, des techniciens, des ingénieurs et des ouvriers sénégalais. Leur savoir-faire a contribué à donner à la capitale un visage à la hauteur de cet événement international.

Parmi les entreprises mobilisées figure Ert (Études réalisations techniques), qui a accompagné la Ville de Dakar dans plusieurs chantiers liés aux préparatifs des Joj. Ses interventions ont notamment porté sur la réhabilitation de réseaux d'éclairage public, l'installation de dispositifs de branding lumineux et la mise en place de feux de signalisation tricolores.

Sur le volet de l'éclairage public, les travaux ont concerné plusieurs axes stratégiques de la capitale, notamment la Corniche Ouest, du rond-point des Mamelles au Bloc des Madeleines, l'avenue Blaise Diagne, l'avenue Bourguiba et les Allées Seydou Nourou Tall. Ces interventions ont permis de renforcer l'éclairage de ces espaces urbains appelés à accueillir une importante circulation durant les Jeux.

L'entreprise a également participé à l'habillage lumineux de Dakar, avec la réalisation et l'installation d'Ayo géants, de décors lumineux sur les poteaux ainsi que d'arches lumineuses. À cela s'ajoutent des travaux d'installation de feux de signalisation tricolores sur l'avenue Blaise Diagne et les deux voies du Canal Fass.

Ces différents chantiers ont mobilisé au moins 300 personnes, entre employés, stagiaires et alternants. Des profils issus de plusieurs spécialités ont ainsi pris part aux opérations, notamment dans les domaines des études techniques, du génie civil, de la maçonnerie, de la métallurgie et de la logistique. Une contribution qui illustre également la dimension économique et professionnelle des Joj, à travers la mobilisation de compétences et de ressources humaines locales.

200 000 points lumineux au Sénégal et dans la sous-région

Si les Joj ont offert une nouvelle vitrine à son savoir-faire, Ert n'en est pas à sa première expérience dans les grands travaux d'infrastructures. Créée en 1991, l'entreprise sénégalaise s'est spécialisée dans l'étude, la réalisation et la maintenance des réseaux de distribution électrique, de l'éclairage public, des systèmes solaires photovoltaïques et des feux de signalisation tricolores. Elle intervient également dans l'aménagement des espaces publics.

En 35 ans d'activité, la société revendique l'installation d'environ 200 000 points lumineux au Sénégal et dans la sous-région, ainsi que l'équipement de 75 carrefours en feux de signalisation tricolores. À Dakar, elle indique avoir installé environ 98 % du réseau d'éclairage public de la ville, dont elle assure l'entretien depuis 25 ans.

Son portefeuille de réalisations comprend notamment l'éclairage du Port autonome de Dakar, celui du stade de Grand-Yoff et les installations d'éclairage public du Bus Rapid Transit (Brt). Dans le domaine du solaire, l'entreprise a également contribué à la solarisation de la cathédrale de Dakar et de la mosquée de Dieuppeul. Elle a par ailleurs réalisé des installations de lampadaires solaires dans plusieurs localités du pays, notamment à Thiès, Sédhiou, Louga, Saint-Louis, en Casamance et à Kédougou. Son expertise s'étend également au-delà des frontières sénégalaises, avec des installations de lampadaires solaires au Tchad.

L'entreprise met également en avant ses certifications Iso 9001 et Iso 14001, obtenues en 2015, ainsi que la certification Iso 45001, acquise en 2018, respectivement relatives au management de la qualité, à la gestion environnementale et à la santé et la sécurité au travail.

Au-delà de la réalisation des infrastructures, l'entreprise dit développer des solutions destinées à améliorer la gestion et la performance des réseaux d'éclairage public. Elle s'appuie également sur un laboratoire de test des équipements et une salle de supervision pour assurer le suivi de ses installations.

Les Joj Dakar 2026 laissent ainsi apparaître une autre dimension de son héritage : celle des compétences nationales mobilisées pour relever le défi de l'organisation. Au-delà des médailles, des performances sportives et des images qui auront fait le tour du monde, la transformation des espaces urbains rappelle que le Sénégal dispose aussi d'entreprises et de ressources humaines capables de concevoir, de réaliser et d'entretenir des infrastructures répondant aux exigences des grands rendez-vous internationaux.