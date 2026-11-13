Sénégal: Coupe du Maire de Ziguinchor - Djibril Sonko ouvre le bal et met 5 millions de FCfa en jeu

La première édition de la Coupe du maire de Ziguinchor a été officiellement lancée, mercredi 11 novembre, après le match nul (1-1) entre le Casa Sports et Essamaye FC. À travers cette compétition réunissant 16 équipes, Djibril Sonko affiche son ambition de redynamiser le football local, de soutenir les clubs et de faire du sport un véritable moteur économique.sport

Les filets ont tremblé, les supporters venus nombreux ont vibré et la bataille pour le trophée est désormais ouverte. Au terme d'un match d'ouverture âprement disputé au stade Aline Sitoé Diatta entre le Casa Sports et Essamaye FC, soldé sur le score de 1-1, le maire de Ziguinchor, Djibril Sonko, a donné le coup d'envoi de la première édition de la Coupe du maire. Une nouvelle compétition qui entend donner un nouveau souffle au football local, tout en offrant aux clubs une occasion de se mesurer et de bénéficier d'un appui financier.

Seize équipes, réparties en quatre poules de quatre, prennent part à ce tournoi. Conçu pour réunir les meilleures formations du mouvement « Navétanes », le projet a finalement été réorienté vers les clubs de la commune affiliés à la Fédération sénégalaise de football, après quelques divergences avec les structures locales.

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Pour la municipalité, l'enjeu dépasse la simple animation sportive. « Nous voulons offrir aux équipes un cadre de compétition régulier, mais aussi les encourager financièrement. Chaque formation recevra une prime de participation. Le vainqueur gagnera 5 millions de FCfa et le finaliste 4 millions », a expliqué Djibril Sonko.

Au-delà du football, une nouvelle ambition sportive

La compétition intervient dans un contexte marqué par les attentes autour de la réhabilitation des stades Jules-François Bocandé. Interpellé sur le retard apparent des travaux, dont le démarrage était annoncé pour le 15 octobre, le maire a rappelé que cette date correspondait à la notification officielle de l'ordre de démarrage. Aussi, il a précisé que l'entreprise dispose d'un délai contractuel de quatre mois pour achever les travaux. « L'entrepreneur reste libre de son organisation sur le terrain, mais il est tenu de livrer les infrastructures dans les délais prévus par le contrat », a-t-il assuré.

La municipalité voit également plus loin que le ballon rond. Après le basket et les arts martiaux, elle envisage d'organiser un tournoi de lutte dès l'année prochaine et de travailler avec les acteurs concernés pour promouvoir le volleyball et le handball. « Le sport ne doit plus être considéré comme un simple loisir, mais comme une véritable activité économique », a défendu le maire.

À travers cette vision, Djibril Sonko ambitionne de créer les conditions nécessaires à l'émergence de nouveaux talents et à la valorisation du potentiel sportif local. Citant Sadio Mané comme figure inspirante, le maire de Ziguinchor entend ainsi faire du sport un espace d'opportunités, de formation et de réussite pour la jeunesse de la commune qu'il dirige.