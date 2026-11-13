Sénégal: Église catholique - Mgr Martin Boucar Tine nommé nouvel évêque de Thiès

Le pape Léon XIV a nommé Monseigneur Martin Boucar Tine, jusqu'ici évêque de Kaolack, nouvel évêque du diocèse de Thiès, a annoncé jeudi la Nonciature apostolique au Sénégal dans un communiqué.

Cette nomination intervient après une période de vacance du siège épiscopal de Thiès, durant laquelle le diocèse était placé sous la conduite de son administrateur diocésain, Monseigneur Albert Sène.

Le nouvel évêque de Thiès, membre de la Congrégation du Très-Saint-Sacrement (S.S.S.), apporte avec lui « une riche expérience épiscopale et un engagement profond au service de la mission de l'Église », souligne la Nonciature apostolique. Le souverain pontife lui confie la charge pastorale du diocèse de Thiès, avec pour mission de poursuivre et d'enrichir l'oeuvre de ses prédécesseurs.

Dans son communiqué, la représentation diplomatique du Saint-Siège au Sénégal exprime le souhait que le ministère du nouvel évêque s'inscrive dans un esprit de communion, de foi et de fidélité à l'Église, avec la collaboration du clergé, des communautés religieuses et des fidèles laïcs. La cérémonie d'installation de Mgr Martin Boucar Tine est prévue le samedi 19 décembre 2026, à la cathédrale Sainte-Anne de Thiès, précise la même source.

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En attendant la nomination de son successeur et la prise de possession canonique de celui-ci, Mgr Martin Boucar Tine continuera d'assurer la charge d'administrateur apostolique du diocèse de Kaolack. La Nonciature apostolique a, par ailleurs, formulé des voeux pour que l'Esprit Saint accompagne le nouvel évêque dans sa mission au service de la communion, de l'annonce de l'Évangile et de la croissance de l'Église.