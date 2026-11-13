Angola: L'ambassade du pays au Mozambique célèbre le 51e anniversaire de l'indépendance

Maputo — L'ambassade de la République d'Angola au Mozambique a célébré, mardi 11 novembre, le 51e anniversaire de l'indépendance nationale, lors d'une cérémonie de gala placée sous le signe de la convivialité et de la réaffirmation des liens historiques d'amitié et de coopération bilatérale.

Selon un communiqué de l'institution, parvenu ce jeudi à l'ANGOP, la cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Ressources minérales et de l'Énergie du Mozambique, Estevão Pale, en tant que représentant du Gouvernement de ce pays et invité d'honneur.

Le président de la Cour suprême, des représentants de la Cour constitutionnelle, des membres du Gouvernement, des députés à l'Assemblée de la République, des membres du corps diplomatique accrédité au Mozambique, ainsi que des représentants de la communauté angolaise établie dans le pays, ont également pris part à cette cérémonie.

Au cours de leurs interventions, l'ambassadrice de l'Angola au Mozambique et le représentant du Gouvernement mozambicain ont salué les liens historiques profonds d'amitié, de solidarité et d'affinité culturelle qui unissent les deux peuples, tout en soulignant l'importance de préserver et d'approfondir les relations de coopération entre les deux États.

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Les interventions ont également mis en avant la dynamique des relations politico-diplomatiques, en soulignant notamment la tenue de visites de haut niveau et le renforcement de la coopération économique, qui s'est concrétisé par la signature d'instruments juridiques dans différents domaines, dans le but de consolider et de diversifier les axes de partenariat entre l'Angola et le Mozambique.

La célébration s'est déroulée dans une atmosphère de joie et de convivialité, offrant l'occasion de mettre en lumière le parcours historique de l'Angola, de célébrer les acquis enregistrés depuis la proclamation de l'indépendance nationale et de réaffirmer les liens de fraternité qui unissent les peuples angolais et mozambicain.

L'indépendance de l'Angola a été proclamée le 11 novembre 1975, à Luanda, par António Agostinho Neto, alors président du MPLA, qui prit les rênes du premier Gouvernement de la République populaire d'Angola.