Angola: Le Président de la République nomme un nouvel ambassadeur du pays à Cuba

12 Novembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART et BS

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a nommé ce jeudi Felisberto dos Prazeres Martins au poste d'ambassadeur de l'Angola à Cuba. Le décret a été rendu public par les services de presse de la présidence de la République.

Ce diplomate succède à Carlos Cruz de Lemos Sardinha Dias, décédé en juin dernier, à l'âge de 64 ans, des suites d'une maladie. Les relations historiques d'amitié et de solidarité entre l'Angola et Cuba ont été établies avant l'indépendance nationale et officialisées le 15 novembre 1975, quatre jours après la proclamation de la souveraineté angolaise.

Depuis plus de cinq décennies, les deux pays ont développé une coopération dans des domaines tels que la santé, l'éducation, l'enseignement supérieur, la défense, l'agriculture, la construction, l'énergie, la culture et le sport. Cuba a également joué un rôle dans la défense de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de l'Angola.

L'accord général de coopération, signé en 1976, a jeté les bases institutionnelles permettant d'approfondir les relations bilatérales, qui ont alors pu s'appuyer sur la Commission intergouvernementale pour la coopération économique et scientifique et technique.

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