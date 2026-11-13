Angola: Arrestation d'un homme pour le meurtre de sa petite amie mineure à Chipindo

Lubango — Un homme de 40 ans a été arrêté par le Service d'investigation criminelle (SIC) dans la commune de Chipindo, province de Huíla, car il est soupçonné d'avoir tué sa petite amie, âgée de 16 ans, en raison d'une prétendue implication dans un triangle amoureux.

Ces informations ont été communiquées ce jeudi par le porte-parole du SIC-Huíla, l'inspecteur Segunda Quitumba, lors de la présentation des résultats d'une opération qui a abouti à l'arrestation de 10 citoyens impliqués dans différents délits.

Selon le porte-parole, le meurtre a eu lieu le 17 août de cette année, vers 16 heures, à la suite d'une dispute liée à la relation présumée de la victime avec un tiers, mais le suspect était en fuite.

Le suspect, mécontent de la situation, aurait invité la mineure à se rendre à son domicile, où il a commis l'acte criminel. Une fois à l'intérieur de la propriété, l'individu aurait ligé les membres supérieurs et inférieurs de la victime, l'empêchant ainsi de s'enfuir.

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Il aurait ensuite profité d'un trou dans le jardin pour enterrer le corps de la mineure, mais avant cela, il y aurait mis le feu. Après les faits, le suspect a pris la fuite ; il a été localisé et arrêté trois jours plus tard, à la suite de mesures de renseignement et d'enquête menées par le SIC.