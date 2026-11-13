Angola: Le projet de Kimbata dynamisera l'économie transfrontalière avec la RDC

Uíge — Les constructions du port sec de Maseke, de la plateforme logistique et du poste douanier intégré, dans la municipalité de Maquela do Zombo, dans la province d'Uíge, vont stimuler les échanges commerciaux et dynamiser l'économie transfrontalière avec la voisine République démocratique du Congo (RDC).

Pour la concrétisation du projet jusqu'à l'année 2028, les premières pierres ont été posées mercredi, pour la construction des trois projets, dans la zone frontalière avec la RDC. L'initiative s'inscrit dans les célébrations des 51 ans d'Indépendance nationale, dont l'acte provincial a eu lieu dans la municipalité de Maquela do Zombo.

Le projet transfrontalier de Kimbata sera soutenu par les ports secs de Maseke, de Noqui et de Luvo, à Zaire, et de Luau, à Moxico Leste. Le futur port sec dynamisera le commerce des produits agricoles locaux, tels que le gingembre et le manioc, et développera les infrastructures nécessaires à l'exportation et à la logistique de la région, contribuant ainsi à la croissance économique du nord de l'Angola.

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La zone prévue pour la partie basse du terminal, d'une superficie d'environ 10 hectares, est dédiée à cette première phase de construction. Le terminal comprendra des voies d'accès, un poste de garde, des parkings, un bâtiment administratif, des voies de circulation internes et des rampes reliant les plateformes opérationnelles. Le terminal disposera également de deux aires de stationnement pour conteneurs et d'une aire supplémentaire pour les conteneurs frigorifiques.

L'infrastructure inclura une zone de stockage pour les marchandises dangereuses et une zone de stockage pour les marchandises générales. Concernant le relogement des populations riveraines, le président du conseil d'administration du port de Luanda a annoncé l'élaboration d'un plan d'urbanisme prévoyant la construction d'environ 200 logements.

La plateforme logistique comprendra 136 entrepôts, répartis en modules de quatre unités de 800 mètres carrés, 204 logements, une école, un dispensaire, des routes, l'électricité, les télécommunications, l'adduction d'eau et d'autres services.

Cette infrastructure, qui inclura également un marché et un poste de police, dynamisera le commerce, structurera le secteur commercial de la région et améliorera la circulation des personnes et des marchandises.

À son tour, le gouverneur de la province d'Uíge, José Carvalho da Rocha, a déclaré que cette initiative contribuera à la croissance économique de la région grâce aux échanges commerciaux entre l'Angola et la République démocratique du Congo.

Ce projet est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement provincial d'Uíge, l'Agence angolaise de certification des marchandises et de réglementation logistique (ARCCLA), l'Administration générale des impôts (AGT) et le port de Luanda.