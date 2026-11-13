Maroc: À l'Université de Virginie, le Royaume partage sa vision de la stabilité, de l'ouverture et du progrès avec la jeunesse américaine

L'ambassadeur du Maroc aux États-Unis, Youssef Amrani, a mis en avant la vision du Royaume de la stabilité, de l'ouverture et du progrès lors d'un échange avec la communauté universitaire à Charlottesville, en Virginie, consacré aux relations maroco-américaines, à la singularité du modèle marocain et aux grandes orientations de la diplomatie du Royaume.

« Il y a près de 250 ans, le Maroc faisait le pari de l'avenir de l'Amérique. Aujourd'hui, notre ambition est de faire de cet héritage exceptionnel une force au service des générations futures, de la stabilité régionale et d'une prospérité partagée », a souligné M. Amrani lors de cet échange accueilli par l'Université de Virginie.

C'est autour de cette conviction que l'ambassadeur a articulé son intervention dans le cadre de cette conférence-débat de près de deux heures, à laquelle ont pris part de nombreux jeunes étudiants, chercheurs et experts universitaires.

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Revenant sur les origines de cette relation d'exception, M. Amrani a rappelé que le Maroc fut, dès 1777, le premier pays à reconnaître les États-Unis naissants, avant que le Sultan Moulay Slimane n'offre, en 1821, un bâtiment destiné à abriter la représentation diplomatique américaine à Tanger. « En 1821, le Maroc n'offrait pas simplement un bâtiment aux États-Unis. Il donnait une demeure à une amitié appelée à traverser les siècles », a-t-il dit.

Cet héritage, a souligné l'ambassadeur, constitue aujourd'hui le socle d'un partenariat stratégique multidimensionnel. « À l'approche du 250e anniversaire de cette relation, l'enjeu n'est plus seulement d'en célébrer l'histoire, mais d'en écrire les prochains chapitres, en plaçant l'innovation, la connaissance et les nouvelles générations au coeur de cette ambition commune ». Interrogé sur les ressorts de la stabilité marocaine, M. Amrani a mis en avant la singularité d'un modèle national qui a su faire de sa diversité historique et culturelle un facteur de cohésion.

« Au Maroc, l'unité nationale ne s'est pas construite contre la diversité, mais à travers elle. Notre pluralité n'est pas une faiblesse à surmonter. Elle est une richesse à préserver et une force sur laquelle notre avenir est bâti », a-t-il fait valoir. Et d'ajouter à cet égard que sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette singularité s'est accompagnée d'un processus continu de modernisation institutionnelle et de réformes économiques et sociales, illustrant la capacité du Royaume à conjuguer continuité, ouverture et adaptation.

Pour l'ambassadeur, cette dynamique de modernisation se traduit également par « la place centrale qu'occupent les femmes dans le développement du Royaume ». Évoquant les avancées réalisées en matière de droits, d'éducation et de participation économique et politique, M. Amrani a souligné que « la femme marocaine est une actrice essentielle de notre transformation nationale ». « Sa contribution à la vie économique, sociale et institutionnelle constitue une force majeure pour notre pays. Investir dans les talents, les compétences et le leadership des femmes, c'est investir dans l'avenir du Maroc ».

Et de poursuivre que cette même philosophie inspire la politique étrangère du Maroc, qui privilégie la complémentarité des partenariats et la convergence des intérêts. Revenant sur les derniers développements de la question du Sahara marocain, M. Amrani a mis en perspective la portée politique du récent examen de ce dossier au Conseil de sécurité des Nations Unies. « Le veto russe au Conseil de sécurité, qui a empêché l'adoption du projet de résolution américain sur la Minurso, ne saurait occulter l'essentiel : les paramètres d'un règlement politique ont profondément évolué », a souligné M. Amrani.

« Le texte américain consacrait dans sa lettre et continue de consacrer dans son esprit l'autonomie sous souveraineté marocaine comme la seule base de règlement, tout en appelant à l'enregistrement des populations des camps de Tindouf et à des consultations élargies associant l'ensemble des parties prenantes », a rappelé l'ambassadeur.

« Au-delà de sa non-adoption, ce projet demeure une référence autour de laquelle se cristallisent les convergences internationales sur ce dossier. Le soutien formel apporté à ce texte par 11 membres du Conseil de sécurité traduit non seulement l'existence d'une large majorité au sein de cette instance, mais témoigne également d'une dynamique internationale plus profonde, portée par un nombre croissant de pays qui, individuellement ou dans le cadre de regroupements régionaux, reconnaissent dans l'initiative marocaine d'autonomie la voie d'un règlement politique définitif », a-t-il expliqué.

M. Amrani a conclu en soulignant le rôle essentiel des universités dans le rapprochement des sociétés marocaine et américaine, appelant à renforcer les échanges académiques, la coopération scientifique et les passerelles entre les nouvelles générations.