Maroc: Marrakech-Safi - 3,77 millions d'arrivées touristiques à fin septembre 2026

La région de Marrakech-Safi a enregistré 3,77 millions d'arrivées touristiques durant les neuf premiers mois de 2026, en hausse de 9% par rapport à la même période de l'année précédente, selon les données du Conseil Régional du Tourisme (CRT) de Marrakech.

Cette performance représente 24% du total des arrivées enregistrées au niveau national, confirmant ainsi le positionnement de Marrakech-Safi parmi les principales destinations touristiques du Royaume, indique le CRT dans un communiqué, notant que les établissements d'hébergement touristique classés de la région ont totalisé plus de 13,1 millions de nuitées, soit 38% du volume national.

Dans le détail, Marrakech a enregistré 11 millions de nuitées, en progression de 8%, tandis qu'Al Haouz et Essaouira ont réalisé respectivement 1,1 million et près d'un million de nuitées, en hausse de 9% chacune.

Les recettes de voyages générées par la destination ont, pour leur part, atteint 42 milliards de dirhams, représentant plus du tiers des recettes touristiques nationales, précise la même source.

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S'agissant du taux d'occupation, la région affiche une moyenne de 69%, dépassant de 11 points la moyenne nationale, poursuit le communiqué, faisant savoir que la destination Al Haouz s'est distinguée en réalisant le meilleur taux d'occupation à l'échelle nationale, avec 75%, devant Marrakech (72%) et Essaouira (57%).

D'autre part, l'aéroport Marrakech-Ménara a enregistré une moyenne de 798 vols hebdomadaires en septembre 2026, contre 550 durant la même période de 2025, soit entre 95 et 105 vols par jour, confirmant ainsi le renforcement de sa connectivité aérienne.

« Ces performances confirment la place de Marrakech et de sa région comme première destination touristique du Royaume », a souligné le président du CRT de Marrakech, Hamid Bentahar, cité dans le communiqué.

« Je félicite chaleureusement l'ensemble des acteurs, publics et privés, pour ce travail collectif. Pour maintenir cette croissance, c'est maintenant qu'il faut encourager l'investissement et accélérer les projets structurants, afin que la réussite d'aujourd'hui prépare la destination de demain », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le CRT de Marrakech a salué la mobilisation de l'ensemble des acteurs de l'écosystème touristique, notamment le Conseil de la région Marrakech-Safi, l'Office national marocain du tourisme (ONMT), la Commune de Marrakech, les autorités locales, l'Office national des aéroports (ONDA), les compagnies aériennes, les associations professionnelles et les opérateurs du secteur.