Maroc: COP31 - Le Royaume réaffirme son engagement pour une économie circulaire à faibles émissions de GES

Le Maroc a réaffirmé, mercredi à Antalya, son engagement à poursuivre la transition vers une économie circulaire fondée sur l'utilisation durable des ressources naturelles, la réduction et la valorisation des déchets ainsi que la baisse des émissions de gaz à effet de serre afin de réduire les émissions de méthane de 36,2% à l'horizon 2030.

S'exprimant lors d'un événement de haut niveau consacré à l'économie circulaire, au zéro déchet et à la réduction des émissions de méthane, organisée dans le cadre de la COP31, la ministre de l'Énergie, des Mines et du Développement durable, Charafat Afailal, a souligné que la lutte contre les changements climatiques implique, au-delà de la transformation des systèmes énergétiques, une évolution des modes de production et de consommation, une meilleure utilisation des ressources et la prévention et la valorisation des déchets.

Le Royaume, a-t-elle précisé, entend contribuer aux objectifs mondiaux visant à réduire d'au moins 50 % l'augmentation prévue des déchets ménagers et à porter le taux d'utilisation circulaire des matières à 15 % à l'horizon 2035.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À cet égard, la Stratégie nationale de développement durable 2026-2035 vise à porter le taux de valorisation des déchets ménagers et assimilés de 8% en 2022 à 25% en 2035, a-t-elle relevé, notant que le Royaume prépare une feuille de route nationale pour l'économie circulaire à l'horizon 2040, axée sur la souveraineté en ressources, le développement de chaînes de valeur circulaires et compétitives, le rôle moteur des territoires et la promotion d'une consommation responsable.

Concernant le méthane, Mme Afailal a indiqué que la feuille de route nationale prévoit 14 mesures structurelles, notamment la captation et la valorisation du biogaz, la méthanisation des déchets organiques et le compostage. Elles visent, selon le scénario ambitieux, une réduction des émissions de 36,2 % en 2030 et de 56,8 % en 2050.

Parmi les projets prévus figurent la captation et la valorisation du méthane dans 28 décharges, avec une réduction estimée à 9,4 millions de tonnes équivalent CO₂ sur la période 2026-2035, ainsi que la valorisation des déchets organiques des industries agroalimentaires, susceptible de réduire les émissions de 1,2 million de tonnes supplémentaires.

Selon la ministre, la réalisation de ces objectifs nécessite des investissements, des infrastructures adaptées, le renforcement des capacités des collectivités territoriales et des acteurs économiques, de même que des partenariats public-privé. Elle a également insisté sur l'importance de la coopération internationale pour le transfert de technologies, le partage d'expertises et la mobilisation des financements climatiques.

En marge de cette rencontre, Mme Afailal s'est entretenue avec le directeur du Bureau régional du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour les États arabes, Abdallah Al-Dardari. Les échanges entre les deux parties ont porté sur le renforcement de la coopération à travers la mobilisation de financements et d'expertises, le développement de projets à fort impact territorial, la coopération Sud-Sud et triangulaire et le partage de l'expérience marocaine à l'échelle régionale.