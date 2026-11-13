Afrique: Festival International du cinéma de Zagora - 17 films documentaires en lice pour la 2e édition

Dix-sept films documentaires sont en lice pour la deuxième édition du Festival international du cinéma de Zagora prévue du 18 au 21 novembre prochain, avec la participation d'une pléiade de réalisateurs, d'artistes et de professionnels de l'industrie cinématographique.

Traitant de diverses thématiques sociétales et humaines, ces oeuvres sélectionnées dans le cadre de la compétition internationale de films documentaires sont issues de plusieurs pays dont le Maroc, l'Arabie Saoudite, la France, l'Espagne et la Turquie, annoncent les organisateurs de cette manifestation culturelle.

La compétition internationale de courts métrages mettra en lice, de son côté, 18 productions dont notamment « Aicha » de Sanaa El Alaoui (Maroc), « Abu Jabal » de Bisan Owda (Palestine) et « The Last migration » de Stephane Benini (France).

Visant à encourager les jeunes talents au sein des établissements scolaires de la région de Drâa-Tafilalet, la compétition régionale « Cinéma des écoles » connaîtra la participation de 8 productions représentant des établissements à Ouarzazate, Errachidia et Kelâat M'Gouna.

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La direction du festival a dévoilé également la composition des jurys qui superviseront les compétitions prévues dans le cadre de cette édition. Ainsi, le jury de la compétition de films documentaires est composé de Rabii El Jawhari, enseignant-chercheur et réalisateur, de l'Argentin Juan Sebastian Torales, réalisateur de documentaires et de la Française Karine Duspour, journaliste et réalisatrice de documentaires.

Le jury de la compétition de courts métrages est composé du réalisateur marocain Ahmed Tahiri Idrissi, de l'actrice et réalisatrice marocaine Fatima Lahcen El Jabia , ainsi que de la réalisatrice et actrice grecque Chrysoula Florou.

Organisé par la Fondation du Festival international du cinéma de Zagora, ce rendez-vous cinématographique phare de la région de Drâa-Tafilalet se veut un espace propice au dialogue et aux échanges entre professionnels du cinéma du monde entier, dans un cadre exceptionnel alliant la magie du désert à la beauté du septième art.

Le programme du festival comprend également des ateliers de formation, des séminaires et des rencontres professionnelles, ainsi que des projections cinématographiques spéciales et une expérience de projection unique au coeur du désert.

Il prévoit en outre une caravane cinématographique visant à rapprocher la culture du cinéma des zones rurales des régions du Sud-Est du Royaume, ainsi qu'une caravane médicale spécialisée en ophtalmologie, illustrant ainsi la dimension humaine et sociale de l'événement.

Le Festival international du cinéma de Zagora a pour objectif de soutenir la création cinématographique, d'encourager les talents émergents et de promouvoir le rayonnement du Sud-Est marocain, notamment, la région Drâa-Tafilalet en tant que pôle culturel et cinématographique prometteur.