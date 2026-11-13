Congo-Brazzaville: DGSP - Officiers et sous-officiers décorés

169 officiers et sous-officiers de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) ont reçu, le 11 novembre, à Brazzaville des distinctions honorifiques pour leur courage, leur loyauté, leur engagement, leur dévouement et leur fidélité à la nation.

La cérémonie de valorisation de ceux qui se sont distingués dans l'accomplissement de leur mission a été patronnée par le général de brigade, Serges Oboa, conseiller spécial du chef de l'Etat et directeur de la DGSP. Elle s'est inscrite dans le prolongement de la cérémonie consacrée à la décoration de l'étendard et d'un échantillon du personnel de la DGSP organisée le 2 octobre.

Cette décoration du personnel de la DGSP incarne le respect, la reconnaissance et l'honneur rendus aux bénéficiaires. Elle est perçue comme une marque de bravoure et de dévouement extrême à la patrie.

La reconnaissance nationale a permis à plus de soixante d'entre eux d'être décorés dans l'Ordre de mérite congolais. Dans le lot, un seul colonel a été élevé à titre exceptionnel à la dignité du Grand officier alors que les autres ont été nommés, à titre normal, commandeurs, officier et chevaliers.

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D'autres ont été décorés à titre normal dans l'Ordre de dévouement congolais d'officiers à chevaliers.

« J'ai eu le privilège ce jour, après plus de dix ans de loyaux services, d'être élevé au grade d'officier dans l'Ordre de dévouement congolais. Je tiens à manifester ma gratitude vis-à-vis de la hiérarchie qui a porté son choix sur ma modeste personne et aussi réaffirmer mon engagement à pouvoir poursuivre, sans hésitation ni murmure, avec beaucoup d'engagement, toutes les tâches qui me seront assignées. Je dis aux camarades qui n'ont pas été choisis de continuer à travailler d'arrache-pied, et la République reconnaissante n'oublie jamais », a commenté le capitaine Dosithée Florian Ferréol Oboa.

Trois autres ont été décorés à titre exceptionnel chevaliers dans l'Ordre national de la paix et dans l'autre catégorie ceux ayant reçu à titre exceptionnel la médaille d'or de la croix et de la valeur militaire.

Pour la DGSP, cette distinction honorifique revêt une dimension collective dans la mesure où elle constitue un exemple pour les autres personnels et rappelle les valeurs fondamentales qu'elle entend préserver et promouvoir.

Ces éléments de la DGSP ont été décorés non seulement pour leur discipline et leur loyauté à l'égard de la hiérarchie, de la structure et de la nation, mais aussi pour l'excellence professionnelle à travers la compétence, le sens de la responsabilité et la qualité du service accompli. Par ce geste, la DGSP confirme que le sens du devoir et celui du sacrifice demeurent les valeurs fondamentales de la condition militaire.

Notons qu'un défilé militaire a marqué la clôture officielle de la cérémonie marquant la décoration du personnel de la DGSP.