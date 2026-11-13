Afrique: JOJ Dakar 2026 - Après l'exploit historique, le défi d'un héritage durable pour le continent

Premiers Jeux olympiques de la jeunesse organisés sur le continent africain, les JOJ Dakar 2026 s'achèvent ce 13 novembre sur un bilan salué par les responsables du mouvement olympique. Au-delà de la réussite organisationnelle et de l'enthousiasme populaire, le Sénégal et ses partenaires font désormais face à un défi majeur : transformer cette première historique en moteur de développement sportif, économique et social. Formation des jeunes, création d'emplois, valorisation des infrastructures et émergence de nouveaux talents constituent les principaux enjeux de l'après-Jeux.

Le Sénégal s'apprête à refermer une page historique du sport mondial. Pendant deux semaines, du 31 octobre au 13 novembre 2026, Dakar, Diamniadio et Saly ont accueilli les premiers Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) organisés en Afrique, plaçant le continent au centre de l'attention du mouvement olympique international.

Avec environ 2 700 jeunes athlètes représentant 204 Comités nationaux olympiques, 25 sports de compétition, dix sports d'engagement et 153 épreuves donnant lieu à des médailles, cette quatrième édition des JOJ d'été a constitué une vitrine exceptionnelle pour le Sénégal et, au-delà, pour l'ensemble du continent africain.

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Mais derrière les performances sportives, les cérémonies et la mobilisation populaire, une question s'impose désormais : comment faire de Dakar 2026 autre chose qu'une réussite événementielle et inscrire durablement ses retombées dans le développement de l'Afrique ?

Cette interrogation a largement traversé la conférence de presse conjointe du Comité international olympique (CIO) et du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), organisée le 12 novembre à Diamniadio.

La présidente du CIO, Kirsty Coventry, y a salué une « réussite organisationnelle à 100 % », estimant que les attentes avaient été dépassées. Elle a surtout invité le continent à capitaliser sur cette expérience.

« Mon souhait est que l'Afrique et le continent prennent pleinement conscience de leur potentiel. Il nous appartient maintenant de le concrétiser », a-t-elle déclaré.

Un message qui résume l'enjeu de l'après-Dakar 2026 : transformer la reconnaissance internationale acquise pendant les Jeux en perspectives concrètes pour les nouvelles générations africaines.

Une première olympique qui change le regard sur l'Afrique

En accueillant un événement olympique de cette dimension, le Sénégal a franchi une étape symbolique dans l'histoire du sport africain. Longtemps absent de la carte des pays hôtes des compétitions olympiques, le continent a démontré sa capacité à mobiliser des infrastructures, des compétences et des ressources humaines autour d'un rendez-vous international majeur.

Pour le directeur exécutif des Jeux olympiques du CIO, Christophe Dubi, l'un des éléments les plus marquants de cette édition restera l'accueil réservé aux délégations étrangères et l'enthousiasme des populations sénégalaises.

De Dakar à Saly, en passant par Diamniadio, la mobilisation du public a contribué à donner à ces Jeux une dimension populaire, au-delà des seuls sites de compétition.

Cette réussite constitue également un signal pour les autres pays africains qui ambitionnent d'accueillir de grandes manifestations sportives internationales.

Elle ne signifie toutefois pas que tous les obstacles organisationnels et financiers sont levés. L'expérience sénégalaise devra être analysée pour identifier les modèles de financement, de gouvernance et de gestion des infrastructures susceptibles d'être reproduits ailleurs sur le continent.

L'enjeu dépasse ainsi la seule reconnaissance symbolique : il s'agit de faire de Dakar 2026 une référence pour l'organisation de futurs événements sportifs en Afrique.

De nouveaux talents et des disciplines à développer

Sur le plan sportif, les JOJ ont offert une plateforme internationale à une nouvelle génération d'athlètes africains, tout en permettant au public sénégalais de découvrir des disciplines encore peu développées dans le pays.

Le président de la Commission de coordination du CIO pour Dakar 2026, Humphrey Kayange, a particulièrement insisté sur l'intérêt suscité par les activités sportives organisées sur la Corniche de Dakar.

Ces espaces de découverte ont permis à de nombreux jeunes de s'initier à des pratiques sportives différentes et d'envisager de nouvelles possibilités d'engagement.

Mais cet enthousiasme devra être entretenu.

Pour Humphrey Kayange, les fédérations sportives nationales ont désormais un rôle essentiel à jouer afin de prolonger cette dynamique, structurer les disciplines émergentes et faciliter leur accès aux jeunes.

La question de la détection et de l'accompagnement des talents constitue un autre enjeu majeur. Kirsty Coventry a rappelé qu'environ 15 % des participants aux Jeux olympiques de la jeunesse poursuivent ensuite leur parcours jusqu'aux Jeux olympiques.

Cette proportion souligne le rôle que peuvent jouer les JOJ dans la préparation des futures générations d'athlètes de haut niveau.

Pour l'Afrique, où de nombreux jeunes sportifs restent confrontés à des difficultés d'accès aux équipements, aux encadreurs qualifiés et aux financements, la continuité des programmes de formation sera déterminante.

Le véritable succès sportif de Dakar 2026 ne se mesurera donc pas uniquement au nombre de médailles remportées, mais aussi à la capacité des pays africains à accompagner les talents révélés pendant les Jeux.

Formation et emploi : l'héritage économique prend forme

Au-delà du sport, l'un des acquis les plus prometteurs de Dakar 2026 concerne le développement des compétences professionnelles.

La Dakar 2026 Learning Academy, mise en place pour préparer de jeunes professionnels aux métiers liés à l'organisation de grands événements, a permis de former plus de 300 participants, issus notamment de 21 nationalités africaines, selon les informations communiquées par le CIO.

Ce programme constitue un exemple concret de la manière dont une compétition sportive internationale peut contribuer au renforcement du capital humain.

Gestion événementielle, coordination opérationnelle, communication, logistique et organisation sportive représentent autant de domaines dans lesquels les compétences acquises pourraient être valorisées après les Jeux.

L'enjeu est désormais de transformer ces formations en débouchés professionnels durables.

Le président du COJOJ, Mamadou Diagna Ndiaye, a notamment évoqué des discussions avec la Banque mondiale autour des perspectives d'emploi et d'insertion des jeunes.

Présentée à Washington avant les Jeux, la Learning Academy aurait suscité l'intérêt de l'institution financière internationale, notamment pour son potentiel en matière de formation et d'employabilité.

Dans ce cadre, des rapprochements ont été envisagés avec le programme régional SIRA de la Banque mondiale, consacré au développement des compétences et à l'accès à l'emploi.

Ces discussions restent toutefois à concrétiser. Aucun financement définitif n'a été annoncé à ce stade.

Pour le Sénégal, la pérennisation de ce type de programme pourrait contribuer à développer un vivier de professionnels africains capables d'intervenir dans l'organisation d'événements sportifs, culturels et institutionnels à l'échelle internationale.

Des infrastructures à valoriser au-delà des Jeux

Autre question centrale de l'héritage olympique : l'avenir des équipements sportifs mobilisés ou modernisés pour Dakar 2026.

L'organisation des JOJ a nécessité des investissements dans les infrastructures et les dispositifs d'accueil, notamment à Dakar, Diamniadio et Saly.

Si ces équipements ont permis de répondre aux exigences de la compétition, leur utilisation future représentera un véritable test pour les autorités publiques et les fédérations sportives.

L'expérience internationale montre que l'héritage des grands événements sportifs dépend largement de la capacité des pays organisateurs à assurer l'entretien, le financement et l'accessibilité des installations après les compétitions.

Pour le Sénégal, plusieurs perspectives pourraient être explorées : développement des centres de formation, organisation de compétitions régionales, accueil de stages internationaux et ouverture des infrastructures aux établissements scolaires et aux associations sportives.

La valorisation de ces équipements pourrait également contribuer au développement d'une économie sportive locale, en favorisant les activités de formation, les services événementiels, le tourisme sportif et les emplois associés.

Ces retombées potentielles devront cependant être accompagnées de mécanismes de gestion adaptés et d'une stratégie de financement à long terme.

Le sport comme réponse aux défis sociaux de la jeunesse

Au-delà des infrastructures et des performances, les responsables sénégalais souhaitent également inscrire l'héritage des JOJ dans une perspective sociale.

Mamadou Diagna Ndiaye a ainsi évoqué un projet de création d'académies sportives dans plusieurs localités côtières, notamment Saint-Louis, Kayar et Rufisque.

Cette initiative viserait à offrir aux jeunes de nouvelles possibilités de formation, d'encadrement et d'insertion à travers le sport.

Elle prend une dimension particulière dans des zones confrontées au chômage des jeunes, à la précarité économique et aux départs périlleux par voie maritime.

L'ambition serait de faire du sport un outil d'accompagnement et d'ouverture vers des perspectives professionnelles, en associant éventuellement les acteurs publics, les fédérations et les partenaires du développement.

Le projet demeure néanmoins à un stade de conception et devra préciser ses modalités de financement, son modèle de fonctionnement et les publics bénéficiaires.

Sa réussite dépendra également de sa capacité à articuler la pratique sportive avec l'éducation, la formation professionnelle et l'accès à l'emploi.

Car si le sport peut jouer un rôle important dans l'inclusion sociale, il ne saurait, à lui seul, répondre aux difficultés structurelles auxquelles sont confrontées les jeunesses africaines.

Un héritage à construire à l'échelle du continent

L'organisation des JOJ Dakar 2026 pose enfin la question de la coopération sportive africaine.

En réunissant des athlètes, des entraîneurs, des officiels et des professionnels venus de différents pays, les Jeux ont créé des opportunités d'échanges et de collaboration susceptibles de se prolonger après la compétition.

Cette dynamique pourrait favoriser le partage d'expertise entre fédérations, la mise en place de programmes régionaux de formation et le développement de partenariats autour des disciplines sportives émergentes.

La participation de jeunes professionnels de plusieurs nationalités africaines à la Learning Academy illustre déjà cette dimension continentale.

Mais pour produire des effets durables, ces initiatives devront s'inscrire dans des politiques sportives coordonnées, soutenues par des financements et des engagements institutionnels à long terme.

L'Afrique dispose d'un important potentiel démographique et sportif. Sa valorisation passe toutefois par des investissements réguliers dans les infrastructures de proximité, la formation des entraîneurs, l'accompagnement des athlètes et la professionnalisation des métiers du sport.

Dakar 2026 pourrait ainsi servir de point de départ à une réflexion plus large sur la place du sport dans les stratégies africaines de développement.

Après la célébration, l'épreuve des résultats

À l'heure où s'achèvent les premiers Jeux olympiques de la jeunesse organisés en Afrique, le Sénégal peut se prévaloir d'une reconnaissance internationale et d'une mobilisation populaire qui auront marqué cette édition.

Mais l'héritage olympique ne se décrète pas au terme d'une cérémonie de clôture. Il se construit dans la durée, à travers des politiques publiques, des investissements suivis et des programmes capables de produire des résultats mesurables.

Combien de jeunes formés par la Learning Academy accéderont à un emploi ? Quelle utilisation sera faite des infrastructures sportives ? Les disciplines découvertes pendant les Jeux trouveront-elles leur place dans les fédérations nationales ? Les projets d'académies sportives verront-ils effectivement le jour ?

Autant de questions auxquelles les prochaines années devront apporter des réponses.

Dakar 2026 aura démontré que l'Afrique peut accueillir un rendez-vous olympique d'envergure internationale. Le prochain défi sera de prouver qu'un tel événement peut aussi contribuer durablement à la transformation économique, sociale et sportive du continent.

C'est à cette condition que les JOJ Dakar 2026 pourront dépasser leur statut de première historique pour devenir un véritable héritage pour les générations futures.