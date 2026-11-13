Congo-Kinshasa: L'élevage des lapins en déclin à Kanyabayonga, alerte l'ONG ASOJED

La cuniculture, ou l'élevage des lapins, autrefois largement pratiquée par les ménages de Kanyabayonga, dans le sud du territoire de Lubero (Nord-Kivu), est aujourd'hui en net recul. Longtemps considérée comme une source importante de nourriture et de revenus, cette activité a été progressivement abandonnée à cause de l'insécurité et des déplacements répétés des populations.

Face à cette situation, l'ONG Action Solidaire pour les Jeunes et l'Environnement Durable (ASOJED) a plaidé mercredi 11 novembre 2026 pour la relance de cette filière. Selon elle, l'élevage des lapins constitue une solution accessible pour améliorer la sécurité alimentaire et les revenus des familles.

Dans sa parcelle, Evariste conserve encore des clapiers désormais vides. Il refuse de les démolir, gardant le souvenir d'une époque où cette activité lui assurait des revenus réguliers :

« J'avais commencé avec dix lapines et un lapin. Mes lapines donnaient de bons rendements, je gagnais beaucoup. D'ailleurs, dans notre contrée, les lapereaux coûtent plus cher que les lapins adultes. Le contexte actuel ne m'a pas permis de poursuivre l'élevage, notamment à cause de l'insécurité. Tous les jours, ce sont des guerres et des déplacements ».

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L'insécurité persistante

Micheline Kalipi, de l'ONG ASOJED, confirme que l'insécurité figure parmi les principales causes du déclin de la cuniculture dans les villages de Lubero. Contrairement aux chèvres et aux moutons, les lapins domestiques sont particulièrement difficiles à déplacer lorsque les habitants fuient les violences.

« C'est difficile pour l'élevage des lapins d'évoluer. Lorsqu'il y a une situation d'insécurité et que l'éleveur doit fuir, cela devient compliqué. Quand la lapine a mis bas, on ne touche pas les petits lapereaux. Si vous les touchez, leur mère risque de les abandonner », explique-t-elle.

Dans plusieurs territoires du Nord-Kivu, le quotidien des habitants reste marqué par la menace permanente de nouveaux déplacements. Pour pouvoir partir rapidement en cas d'attaque ou d'affrontements, de nombreuses familles adaptent leurs activités à cette réalité sécuritaire qui perdure depuis près de trois décennies dans la province.