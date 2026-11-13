Afrique: Elim. CAN 2027 - RDC vs Sierra Leone au stade des Martyrs de Kinshasa. Direct (3-1)

La RDC reçoit en ce moment la Sierra Leone au stade des Martyrs de Kinshasa dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2027).

Fin du match (3-1)

83' : La Sierra Leone réduit le score, par S. Bekoe (3 - 1)

83'. Double changement dans le camp congolais. S. Banza remplace Y. Wissa et A. Masuaku cède à J. Kayembe.

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78' : Le tir de A. Masuaku manque le but. Le ballon est tiré par le haut

68' Le jeu reprend.

65' Rafraichissement. Le jeu est en pause.

63' : Le tir de Y. Wissa manque le but, passant à côté à droite. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête.

63' : Le tir de Y. Wissa manque le but, passant à côté à droite. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête.

58' : 3e but de la RDC, par Edo Kayembe. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation.

Reprise

Mi-temps. RDC-Sierra Leone (2-0).

Premier corner sierra léonais. Raté !

56' : le joueur B. Cipenga tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Cependant, le gardien I. Sesay dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre.

47' : carton jaune au Sierra Leonais M. Kamson-Kamara

Trois minutes de temps additionnel.

35' : Sur une passe de Y. Wissa, S. Moutoussamy alourdit la marque (2-0).

29' : le temps d'arrêt se termine.

27' : rafraichissement. Temps mort

29' : le temps d'arrêt se termine. 27' : rafraichissement. Temps mort

22' : A. Masuaku a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. Y. Wissa est pris en situation de hors-jeu.

20' A. Tuanzebe a subi la faute de la part d'A. Conteh. L'arbitre a accordé un coup franc.

08' : S. Moutoussamy tire, tenant le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par M. Kamson-Kamara. Un tir visant le centre du but à ras terre.

04' : premier but de la RDC, par Yoane Wissa, sur une longue passe de N. Mbuku.

00': coup d'envoi du match.