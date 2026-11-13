Congo-Kinshasa: L'épidémie de choléra s'aggrave dans la zone de santé de Katoyi à Masisi

La flambée de choléra continue de progresser dans la zone de santé de Katoyi, au territoire de Masisi (Nord-Kivu). Selon des sources médicales locales, une femme et un enfant sont décédés dans la nuit de mercredi à jeudi 12 novembre, au centre de santé de Mangere. Depuis l'apparition de l'épidémie à la mi-septembre, près de 400 cas et plusieurs dizaines de décès ont été enregistrés dans cette zone de santé, déjà confrontée à l'insécurité et à de graves difficultés d'approvisionnement médical.

Les structures sanitaires de la région signalent l'arrivée régulière de nouveaux patients présentant des symptômes de choléra, notamment des diarrhées aiguës et des vomissements sévères.

Selon les autorités sanitaires, au moins six aires de santé sont actuellement touchées dans la zone de santé de Katoyi, notamment Mangere, Biolo, Kirambo, Kikoma et Mahya.

Les services de santé indiquent qu'au moins quinze décès liés au choléra ont été recensés au cours des six derniers jours dans les différentes localités affectées.

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Cette évolution inquiète les responsables sanitaires, qui redoutent une aggravation de la situation dans les semaines à venir si les capacités de prise en charge ne sont pas renforcées.

Pour faire face à l'épidémie, dix-sept cartons de solutés de perfusion ainsi que d'autres intrants médicaux ont été acheminés vers la région.

Cependant, selon le médecin-chef de zone, ces fournitures restent bloquées depuis deux semaines à Luke en raison de l'insécurité et de l'enclavement de cette partie du territoire de Masisi.

Ce retard prive les centres de santé des produits indispensables à la prise en charge des malades.

Les déplacés particulièrement exposés

Déclarée dans la seconde moitié du mois de septembre, l'épidémie affecte désormais plusieurs zones de santé des territoires de Masisi et de Walikale.

Les responsables sanitaires soulignent que les aires de santé accueillant un grand nombre de déplacés figurent parmi les plus touchées.

Face à l'augmentation continue des cas, les autorités sanitaires et les acteurs de la société civile lancent un appel urgent aux partenaires pour renforcer l'approvisionnement des structures de soins en médicaments, solutés et matériels médicaux afin d'éviter une détérioration de la situation humanitaire dans cette partie du Nord-Kivu.