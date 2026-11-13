Tunisie: Visa Schengen - Une nouvelle taxe européenne en 2027 ? Les tunisiens pourraient aussi payer plus cher !

Les demandeurs tunisiens, algériens, marocains et, plus largement, les ressortissants des pays soumis à l'obligation de visa pour entrer dans l'espace Schengen pourraient devoir faire face à une dépense supplémentaire dans les prochaines années. La Commission européenne étudie, en effet, la possibilité d'instaurer une contribution additionnelle qui viendrait s'ajouter aux frais actuellement acquittés pour l'obtention d'un visa de court séjour. La mesure n'est toutefois pas encore décidée et son montant n'a pas été fixé.

Cette éventualité figure dans un document officiel de la Commission européenne, référencé Ares(2026)8530615, publié le 8 septembre 2026 dans le cadre d'un appel à contributions consacré à la révision du Code des visas. Le document, intitulé "Revision of the Visa Code", présente les grandes orientations de la réforme envisagée et les pistes que l'exécutif européen entend examiner avant de soumettre une proposition législative.

Parmi ces pistes figure précisément l'instauration d'un prélèvement supplémentaire harmonisé à l'échelle de l'Union européenne. La Commission indique vouloir étudier, avec les États membres, la faisabilité de cette contribution, qui serait perçue au niveau européen, en complément des frais de visa existants. Les recettes générées pourraient servir à soutenir le développement de la politique commune des visas.

La distinction est importante : les frais actuellement payés par les demandeurs sont perçus dans le cadre des procédures nationales de traitement des dossiers par les consulats. Le nouveau prélèvement, s'il est instauré, serait quant à lui collecté au niveau de l'Union européenne. Il s'agirait donc d'une contribution supplémentaire, et non d'une simple révision du tarif consulaire actuel.

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Une mesure susceptible de concerner les demandeurs tunisiens

Pour les voyageurs tunisiens, cette perspective mérite une attention particulière. La Tunisie figure, comme l'Algérie et le Maroc, parmi les pays dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures de l'espace Schengen. Cette obligation est établie par le règlement européen 2018/1806, qui recense les pays tiers soumis à cette exigence.

En conséquence, si le prélèvement envisagé est adopté dans le cadre du régime commun des visas de court séjour et s'applique aux demandeurs soumis à cette obligation, les Tunisiens pourraient être concernés au même titre que les Algériens, les Marocains et les ressortissants des autres pays figurant sur la liste européenne.

Il ne s'agirait donc pas d'une mesure visant spécifiquement les pays du Maghreb, mais d'un dispositif envisagé à l'échelle de l'Union européenne. Son application effective dépendra toutefois du contenu de la future réglementation, notamment des catégories de demandeurs concernées et des éventuelles exemptions.

Des frais de visa déjà portés à 90 euros

Cette éventuelle contribution viendrait s'ajouter à des frais qui ont déjà connu une augmentation ces dernières années. Depuis le 11 juin 2024, le tarif ordinaire du visa Schengen de court séjour est passé de 80 à 90 euros pour les adultes, tandis que celui appliqué aux enfants âgés de 6 à moins de 12 ans est passé de 40 à 45 euros.

Cette révision, officialisée par le règlement délégué européen 2024/1415, s'inscrivait dans le mécanisme périodique de réévaluation des droits de visa, qui tient notamment compte de l'inflation dans la zone euro et de l'évolution des rémunérations des fonctionnaires dans les États membres. Des exonérations ou des tarifs particuliers existent néanmoins pour certaines catégories de demandeurs et dans le cadre de certains accords de facilitation des visas.

À ces droits consulaires peuvent également s'ajouter les frais de service facturés par les prestataires externes chargés de réceptionner les dossiers pour le compte des consulats. Ces frais sont distincts des droits de visa et varient selon les pays et les prestataires. Pour les voyageurs, chaque dépense supplémentaire compte donc, particulièrement lorsque plusieurs membres d'une même famille doivent déposer une demande.

Une réforme plus large de la politique européenne des visas

Au-delà de cette question financière, la contribution envisagée s'inscrit dans un chantier beaucoup plus vaste. La Commission européenne souhaite revoir le Code des visas afin de rendre la politique commune plus cohérente, plus efficace et davantage adaptée aux enjeux de sécurité et de migration.

Le projet prévoit notamment d'examiner de nouveaux instruments permettant à l'Union européenne de réagir plus rapidement lorsque des pays tiers ne coopèrent pas suffisamment en matière de retour et de réadmission des migrants en situation irrégulière. Il envisage également des mécanismes de mesures restrictives ciblées dans certaines situations de détérioration grave du contexte politique ou sécuritaire, notamment en cas de menaces hybrides ou d'actions hostiles.

La réforme comporte parallèlement un volet consacré à la facilitation des déplacements. La Commission entend étudier des procédures plus souples pour les voyageurs d'affaires considérés comme fiables, notamment les salariés d'entreprises vérifiées, avec la possibilité de rendez-vous prioritaires, d'un traitement accéléré ou d'une réduction des justificatifs exigés.

La numérisation des procédures et la clarification de certaines dispositions techniques figurent également parmi les objectifs annoncés.

Cette orientation traduit la volonté européenne de concilier deux impératifs : renforcer le contrôle des entrées dans l'espace Schengen et préserver son attractivité pour les touristes, les investisseurs, les professionnels et les autres voyageurs dont les déplacements sont considérés comme légitimes.

Une proposition attendue en 2027

Pour l'heure, la nouvelle contribution reste au stade de l'étude. La Commission européenne n'a communiqué ni montant, ni date d'entrée en vigueur, ni modalités précises de perception. Le document du 8 septembre 2026 présente une initiative en préparation et précise expressément que son contenu et son calendrier ne préjugent pas de la décision finale de l'institution.

La présentation de la proposition législative est envisagée pour le premier trimestre 2027. Elle devra ensuite suivre le processus législatif européen, avec l'examen et l'approbation du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne.

D'ici là, les tarifs actuellement en vigueur restent applicables. Pour les demandeurs tunisiens comme pour les autres ressortissants concernés, il est donc encore trop tôt pour chiffrer le coût d'une éventuelle nouvelle contribution. Mais cette perspective rappelle que, derrière les formalités administratives et les démarches consulaires, le coût d'un déplacement vers l'Europe pourrait devenir un enjeu supplémentaire pour de nombreux voyageurs.