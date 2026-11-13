Tunisie: Industrie automobile - Le pays à l'honneur dans le magazine espagnol de référence AutoRevista

La Tunisie a investi les pages d'AutoRevista, magazine de référence de l'industrie automobile espagnole. L'agence de promotion de l'investissement étranger FIPA-Tunisia et la Tunisian Automotive Association (TAA) y publient, dans l'édition de novembre, un dossier spécial consacré à l'évolution de l'écosystème automobile tunisien. Cette parution coïncide avec l'édition 2026 des « Prix du dirigeant de l'Année », rendez-vous annuel qui réunit les principaux décideurs espagnols du secteur.

Dans une publication diffusée sur ses réseaux sociaux, la FIPA indique que cette tribune stratégique met en lumière le virage technologique de la Tunisie, qui s'impose désormais comme un partenaire de co-développement dans des domaines à forte valeur ajoutée, notamment l'ingénierie avancée, les systèmes embarqués et les véhicules définis par logiciel (SDV).

Loin de la sous-traitance traditionnelle, l'industrie automobile tunisienne affiche des chiffres qui témoignent de sa montée en gamme. En 2026, le secteur compte plus de 300 entreprises actives, emploie plus de 130 mille personnes et génère environ 3,4 milliards d'euros d'exportations avec une croissance annuelle moyenne de 17% depuis 2018. Le dossier souligne le pivot stratégique du secteur vers les activités de R&D, les systèmes embarqués et le logiciel, qui devrait représenter entre 30% et 40% de la valeur du véhicule d'ici 2030.

Destiné aux décideurs espagnols, ce dossier met également en avant les complémentarités entre les deux rives de la Méditerranée et les possibilités de partenariats industriels et technologiques. « La compétitivité dépend aujourd'hui de la qualité, de l'ingénierie et de la rapidité de réponse. Il est temps d'aller au-delà de la sous-traitance vers des partenariats intégrés », souligne Nabhen Bouchaala, président de la TAA. Les domaines de coopération ciblés couvrent notamment les logiciels embarqués, la mécatronique, l'électromobilité et l'Industrie 4.0, avec le recours à l'intelligence artificielle et aux jumeaux numériques.

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De son côté, le directeur général de FIPA-Tunisia, Jalel Tebib, rappelle que le bureau de l'agence à Madrid a notamment pour mission de « faciliter le développement de projets industriels et technologiques générant des bénéfices mutuels ».

La Tunisie dispose également d'un vivier de compétences important. Selon l'Indice mondial de l'innovation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), la Tunisie occupe le premier rang mondial en matière de proportion de diplômés en sciences et en ingénierie, lesquels représentent 37,93% de l'ensemble des diplômés de l'enseignement supérieur. Le pays forme, par ailleurs, entre 10 mille et 15 mille diplômés par an dans les domaines de l'ingénierie et des technologies de l'information et de la communication (TIC).

Le dossier met également l'accent sur les enjeux de décarbonation de l'industrie automobile, dans un contexte marqué par le renforcement des exigences environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), ainsi que par le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) de l'Union européenne. Pour accompagner cette transition, la Tunisie s'est fixé l'objectif de porter à 35% la part des énergies renouvelables dans sa production d'électricité à l'horizon 2030. Cette ambition s'appuie notamment sur le projet d'interconnexion électrique sous-marine ELMED et le développement de l'autoconsommation photovoltaïque dans les zones industrielles.

Enfin, le dossier présente plusieurs entreprises internationales et nationales qui contribuent au développement de la filière en Tunisie, notamment DRÄXLMAIER, ACTIA, qui emploie 1600 personnes, dont 900 ingénieurs, FORVIA IT Tunis et Capgemini Engineering. Il met également en avant des groupes tunisiens tels qu'OneTech Group, COFICAB et MISFAT, ainsi que la startup Bako Motors, spécialisée dans la micromobilité solaire.