Tunisie: Hajj 2027 - Report de la publication des listes des candidats retenus

Le ministère des Affaires Religieuses a annoncé, mercredi, le report à une date ultérieure de la publication des listes définitives des candidats retenus pour le Hajj 2027 (1448 de l'Hégire).

La nouvelle date sera fixée en temps opportun, précise un communiqué du ministère. Tout en soulignant que la date de paiement des frais et celle d'ouverture des guichets uniques sont également reportées, le ministère n'en explique pas les motifs.

Pour rappel, les frais du Hajj pour la saison en cours, annoncé le 2 novembre, est fixé à 21.300 dinars. Initialement, la liste finale des pèlerins devait être publiée mercredi 11 novembre. Les bureaux de poste devaient ouvrir jeudi 12 novembre pour le règlement des frais, puis le guichet unique, vendredi 13 novembre.