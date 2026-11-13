Tunisie: Derby de la capitale sous haute tension - Quel plan Maher Kanzari prépare-t-il pour le 22 novembre ?

À quelques jours du derby de la capitale face à l'Espérance sportive de Tunis, prévu le 22 novembre courant, l'entraîneur du Club Africain, Maher Kanzari, aurait demandé au comité directeur l'organisation d'un stage à huis clos afin de préparer cette rencontre dans les meilleures conditions. Cette initiative vise notamment à éloigner les joueurs de l'agitation qui entoure déjà cette confrontation et à préserver leur concentration avant ce rendez-vous très attendu.

La préparation de ce derby intervient dans un climat particulièrement tendu. Plus d'une semaine avant le match, les deux clubs ont échangé des communiqués officiels comportant des accusations réciproques, chacun reprochant à l'autre de chercher à obtenir des avantages par des moyens jugés peu loyaux. Cette polémique a contribué à accentuer la pression autour d'une rencontre qui dépasse désormais le seul enjeu sportif.

Les deux formations abordent, en effet, cette échéance dans une période sensible, marquée par des pressions sportives et administratives. Le derby représente ainsi un rendez-vous important pour les deux voisins, qui cherchent à s'imposer dans cette confrontation directe, mais également à aborder leurs prochaines échéances continentales dans de bonnes dispositions.

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Le début de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF constitue, à cet égard, un autre enjeu de taille. Le résultat du 22 novembre et les conditions dans lesquelles la rencontre se déroulera pourraient peser sur le moral des joueurs et sur la dynamique des deux équipes avant leur entrée dans la compétition africaine.

La demande de stage à huis clos attribuée à Maher Kanzari traduit, dans ce contexte, la volonté de privilégier le travail technique et tactique, loin des sollicitations extérieures. Un derby de cette importance expose généralement les joueurs à une forte pression médiatique et populaire. Les déclarations, les polémiques et les débats qui précèdent le match peuvent également affecter la sérénité du groupe.

L'enjeu sera donc aussi de préserver la cohésion de l'effectif et de maintenir un climat propice à la préparation. L'échange de communiqués entre les deux clubs a donné à cette confrontation une dimension administrative et médiatique supplémentaire, faisant monter la tension avant même le coup d'envoi.

À l'approche de cette rencontre, la responsabilité des dirigeants, des staffs techniques et des supporters sera également déterminante pour préserver l'esprit sportif et éviter que les controverses ne prennent le dessus sur l'événement.

Pour le Club Africain comme pour l'Espérance, ce derby constitue ainsi un test sportif et psychologique, à quelques jours d'un rendez-vous continental majeur. Maher Kanzari semble, pour sa part, privilégier le calme et la préparation à l'abri des regards.